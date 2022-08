– Nagyon régi vágyam volt, hogy nyáron kiköltöztessük a faluházat a kertbe és most sikerült. Az önkormányzat karbantartói raklapbútorokat készítettek, és az önkormányzat támogatásával vásároltunk függőágyakat is, amiket a fákra felerősítettünk a gyerekek legnagyobb örömére. Hoztunk ki asztalokat és padokat, játékokat, mesekönyveket, lehet színezni, beszélgetni. Most épp palacsintapartit rendeztünk. Igyekszünk ugyanis hetente kétszer szervezett programmal kedveskedni a helybelieknek – sorolta a lehetőségeket Kovács Márta, a faluház vezetője.

Hozzátette, a palacsintát a helyi középiskolások sütötték. Nagyon jó közösség kovácsolódott össze.

– A lányok a konyhában szorgoskodtak, a fiúk pedig kerékpárra pattantak és a helyi tehenészetből hozták a palacsintatésztához szükséges tejet. Ezzel is a helyi termékek fogyasztására szeretnénk ösztönözni a fiatalokat. Az alapanyagok beszerzésében az önkormányzat is támogat bennünket, a palacsintához való tölteléket pedig a nagymamák hozták. Mindenki hozzátett valamit a palacsintaparti sikeréhez – hangsúlyozta a faluház vezetője.

A következő ilyen szervezett program a kézműves-foglalkozás lesz. Ennek keretében az elkészült raklapbútorokra párnákat varrnak majd az ügyes kezű anyukák, nagymamák és nagylányok. A faluháznak ugyanis saját varrógépjei is vannak. Sőt, egy jól feleszerelt konyhája is, amelyben minden adott a közös főzésekhez. A közösen készített ételek közös elfogyasztása pedig tovább erősíti a helyi közösséget.