Sallai Bence egyáltalán nem ismeretlen a ScoreGoal Kecskemét Futsal háza táján, hiszen korábban már erősítette a hírös városi kék oroszlánokat, a 2021/22-es szezonban igazolt el a Kiskunság fővárosából. A kecskeméti nevelésű fiatal futsalos, aki a 2023/24-es idényben nagypályás labdarúgóként a vármegyei első osztályú Lajosmizsét erősítette és lett a kötelékében vármegyei kupagyőztes, az előző idényben a futsal NB II.-ben szereplő Maglód csapatában játszott és ott tíz gólt jegyezhetett.

A Kecskemétre hazatért Sallai Bence és Vercz Tamás, a ScoreGoal Kecskemét Futsal ügyvezető elnökének a kézfogása

Fotó: Komáromy András

– Több szempontból is örülök, hogy most visszatértem Kecskemétre – nyilatkozta Sallai Bence. – Egyrészt nem ismeretlen közegbe fogok belecsöppenni, mert a csapat nyolcvan-, kilencven százalékát jól ismerem, sőt, nem is csak ismerem, többeket is a barátomnak mondhatok. Másrészt pedig egy kiváló együttesnél fogok tudni bizonyítani a következő szezonban, hiszen az ScoreGoal Kecskemét Futsal tavaly ezüstérmet szerzett a bajnokságban. Az egyéni edzéstervet megkaptam, becsülettel dolgoztam a nyáron annak érdekében, hogy formában maradjak. Szerdán már meg is kezdjük a közös munkát, amit nagyon várok – jelentette ki a fiatal játékos.