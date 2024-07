A kaproncai klub az előző idényben a kilencedik helyen végzett a horvát bajnokságban. Vezetőedzőjük, Ivan Radeljic a szombati meccs kapcsán elmondta, próbajátékosokról is szeretne döntést hozni, az átigazolási szezonban ugyanis már távozói is voltak a klubnak.

Gól nélkül zárt a KTE a Belupo ellen

Fotó: Nyitray András

Az első félidőben jobbára mezőnyben zajlott a játék, igazán nagy helyzetek sokáig nem alakultak ki. A 15. percben Májer talált be, ám szabálytalannak látta a játékvezető, így nem adta meg a gólt. A folytatásban jobbára távolról próbálkoztak a felek egy-két lövéssel, ezek viszont nem hordoztak magukban nagyobb veszélyt. A 29. percben aztán egy gyors kontrát vezetett a Belupo, melynek végén csak a lövésbe csúszott hiba. A 36. percben egy szöglet után Lukács húzta középre a labdát az alapvonal környékéről, Nikitscher érkezett, de gólját nem adták meg, mivel a partjelző szerint kint volt a labda már előtte. A félidő végén Kersáknak kellett még védenie, egy ígéretes horvát lövés nyomán ütötte ki a labdát a jobb alsó sarok elől.

Szünetben többet is cserélt Szabó István, sőt, a 60. percig szinte teljes csapatát kicserélte a tervezett terhelés megvalósítása érdekében. A horvátok is többet változtattak, így fordulás után inkább a küzdelem dominált a pályán. Az 54. percben Banó-Szabó reklamált büntetőt, ám a játékvezető sípja néma maradt. A 71. percben Leoni beadására Papp érkezett jól, de fejese kevéssel a jobb felső sarok mellett hagyta el a pályát. Ígéretes támadások ezt követően is akadtak a találkozón, de a két jól záró védelem ezúttal hibátlanul működött, így maradt a 0-0.

– Az edzőtábor zárásaként tekintettünk erre a találkozóra, melyre előzetesen 45 perces terhelést szántunk a játékosoknak, de ezen némileg változtatnunk kellett – értékelte a találkozót Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Az egyetlen negatívum az, hogy Papp Milán egy korábbi problémája kiújult, ezért le is kellett cserélni. Ezzel együtt a mérkőzés elérte a célját. Agresszív, kemény csapattal találkoztunk, amely a durvább szabálytalanságoktól sem riadt vissza. Így is közelebb álltunk véleményem szerint a győzelemhez, két gólunkat is véleményes körülmények között érvénytelenítették, az viszont nem kérdés, hogy a második félidő elején nem kaptunk meg egy büntetőt. Sosem szeretek ezzel foglalkozni, de a mérkőzéshez most ez is hozzátartozik. El kell ismerni, hogy ellenfelünknek is volt lehetősége, de ami a lényeg, jól szolgálta a felkészülésünket a meccs. Örömteli, hogy stabilak voltunk végig az edzőtábor során hátul, s bár megvoltak helyzeteink, frissülve reményeim szerint támadásban tudtunk fejlődni. A negyedik hét is nagyon kemény lesz még, hétfőn egy, kedden kettő edzés, aztán szerdán Ausztriában vár ránk újabb nemzetközi edzőmeccs. Utána csütörtökön egy, pénteken két edzés jön, szombaton pedig két edzőmeccs zárja a hetet – értékelt Szabó István.