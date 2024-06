Befejezi a profi sportot Rigó László, a ScoreGoal Kecskemét Futsal kapusa, aki a tíz év aktív futsal-pályafutásából négy szezont a hírös városiak szolgálatában töltött. A kapusnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az idén az NB I.-es ezüstérem megszerzésével a kecskeméti kék oroszlánok fennállásuknak a legnagyobb eredményét érték el. A klubvezetés az 1-es számú mezt is visszavonultatja a rutinos kapus távozásával.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal immár ex-kapusa, Rigó László átveszi a bajnoki ezüstérmet

Fotó: Réti Attila

Rigó László a 2020/21-es bajnoki évadban tette át a székhelyét Dunaújvárosból Kecskemétre, és szinte azonnal az egyik legszilárdabb pontjává vált a csapatnak, így csapatkapitányi karszalagot is kiérdemelte. A 31 éves kapus nehéz szívvel, de úgy döntött, felhagy a profi sporttal, és mostantól a családjára, magánéletére koncentrál, hiszen hamarosan újabb gyermekáldás elé néznek feleségével.

– Meghatározó volt az életemben az a három és fél év, amit Kecskeméten töltöttem – nyilatkozta Rigó László. – Nemcsak a csapattársak, hanem a háttérstáb, a klubvezetés, a támogatók és a szurkolók is szívemhez nőttek. A várost magát is nagyon megkedveltem, szerettünk itt élni. Nehéz döntés volt számomra, hogy a profi sportot befejezzem, de úgy éreztem, hogy most már a családé kell, hogy legyen a legelső hely az életemben. Második gyermekünk közelgő érkezése is befolyásolt ebben természetesen, de úgy gondolom, hogy ez így lesz kerek. Nyilvánvaló, hogy a sporttól nem fogok teljesen elszakadni, de csak amatőr, félamatőr szinten fogok játszani nagypályán, vagy esetleg kispályán. Hobbiként, a futball szeretetéért fogok már csak mezt ölteni. Boldog vagyok, hogy sikerült egy szépen csillogó ezüstéremmel zárnom az NB I.-es pályafutásomat. Köszönöm a ScoreGoal Kecskemét családnak, hogy ennek a sikernek, és az elmúlt éveknek is részese lehettem. Ha időm engedi, természetesen fogok még járni szurkolni a srácoknak a Messzi István Sportcsarnokba – zárta gondolatait Rigó László.

Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője szerint sokat köszönhetnek Rigó Lászlónak.

– Egy rendkívül jó szellemiségű kapust igazoltunk anno Laci személyében, akinek úgy gondolom, hogy minden adottsága megvolt, hogy akár a válogatottságig is vigye – jellemezte az immáron ex-játékosát. – Tény, hogy voltak csatáink, hiszen igazán karakteres személyisége van, de ettől függetlenül egy nagyon szoros, jó emberi viszony alakult ki közöttünk. Sokáig ő volt az első számú kapus, és nem is nagyon volt alternatíva mögötte. Ez változott Krajcsi Bence érkezésével. Laci nagyságát mutatja, hogy az idén, amikor kevesebb szerephez jutott az alapszakaszban, akkor is dolgozott becsülettel, majd a felsőházban az ő klasszis teljesítménye is kellett ahhoz, hogy bajnoki döntőig jussunk. Nagyon sajnáljuk, hogy így döntött, de elfogadtuk és megértjük ezt. Megtiszteltetés, hogy együtt dolgozhattam vele. A barátság biztos megmarad. Sok sikert kívánok neki a civil életben és a sportban is, ha úgy dönt, hogy fog még alacsonyabb osztályban játszani.