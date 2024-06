Balról: Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára, Zsigó Róbert miniszterhelyettes, Baja és térsége országgyűlési képviselője

Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium

A közel 60 kilométernyi gyorsforgalmi útnak a megtervezése, engedélyes és kiviteli tervszintre történő előrevitele a szakmában is egy komoly erőpróba – hangzott el az eseményen. Hármas konzorcium nyerte el a tervezést.

A gyorsforgalmi út a kelet-nyugati összeköttetést segíti, a Kelet-, valamint a Nyugat-Magyarország és a Szerbia közötti kapcsolatot segítendő.

A 60 kilométernyi út a tervek szerint egy 2x2 sávos leállósáv nélküli autóút, és mintegy nyolc darab különböző szintű csomópontot foglal magába. Komplex pihenőhelyek és Jánoshalmán egy mérnökségi telep megtervezése is feladat.

A tervezett beruházás a korábban megépült Szent László Duna-hidat is magába foglaló M9-es folytatásaként, az 51-es főúttól, Dusnok és Sükösd térségéből indulva halad Nemesnádudvar és Érsekhalma között. Jánoshalma térségében kettéválik, egyik ágon kelet-nyugat irányban Kisszállás térségben eléri az 53-as főutat, a másik ágon pedig dél felé haladva éri el Tompát. Emellett a mezőgazdasági ingatlanok megközelítéséhez párhuzamos földutak is szerepelnek a tervekben, továbbá felújításra kerül az 53-as főút Kiskunhalas és az 55-ös főút között található szakasza.

– Most jutottunk el arra a pontra, hogy az ország déli részének nyitunk egy lehetőséget azzal, hogy egy gyorsforgalmi útrendszer részévé válva bekerül az ország vérkeringésébe. Budapest, a Dunántúl és Nyugat-Európa, illetve a dél-balkáni térség eléréséhez rajtunk keresztül nyitnak egy folyosót. A lehetőségre nagyon régóta vártunk. Óriási előnyökkel járhat, amellett, hogy a gazdaságnak is adhat egy lökést – hangsúlyozta Bányai Gábor.

Zsigó Róbert beszédében kiemelte: az elmúlt évtizedek legnagyobb útfejlesztési programja zajlik a térségben.

– Erre nagyon régóta várunk. 1991-ben elkezdődött a délszláv háború, és onnantól kezdve egészen a befejezéséig, sőt, utána is mindenféle olyan közlekedési infrastruktúra-fejlesztés elmaradt, aminek a következménye gazdaságfejlesztés lehetett volna. Jelenleg nemcsak a mohácsi híd, hanem az M6-os és az 51-es számú főút közötti közel 30 kilométeres szakasz is a kivitelezés megkezdése előtt van, illetve a hercegszántói határátkelőhely kibővítése is. Ez azt jelenti, hogy a Bajától délre eső térség gazdasági szempontból felértékelődhet, és befektetési szempontból is fontos lehet. A térségünknek kitörési lehetőséget adhatnak ezek az útépítések. Ráadásul ezek az óriási fejlesztések nem békeidőben, hanem háborús időben zajlanak. Magyarország kormánya azért dolgozik, hogy a déli határ mentén ezeket az útfejlesztéseket megvalósítsuk – fogalmazott Zsigó Róbert.