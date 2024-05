Szabó István vezetőedző több helyen is változtatott kezdőcsapatán, először kezdett ebben az idényben Nikitscher Tamás például a KTE oldalán. A találkozót a hazaiak kezdték valamivel bátrabban, az első tíz percben Ljujic két távoli lövést is eleresztett, de ezek nem okoztak igazán nagy veszélyt. A 14. percben jött az első kecskeméti helyzet, Horváth húzott balról befelé, 17 méterről lőtt, de a jobb alsó mellé. Két perccel később egy labdaszerzés végén Nikitscher is próbálkozott ballal, ez Molnár zsákmánya lett. Egyre inkább sikerült felvenni a ritmust, az első félóra végéhez közelítve, többször is kapuja elé szorult az Újpest. A 27. percben aztán ez góllá is érett, Pálinkás szerzett labdát a tizenhatoson belül, majd ballal a kapufa érintésével kilőtte a hosszút (0-1). Radosevic próbált válaszolni négy perccel később, de Varga kiütötte ezt a kapu jobb oldalából. A 34. percben Horváth éles szögből lepte volna meg Molnárt szabadrúgásból, de a fiatal portás ezt fölé ütötte. A félidőt két kecskeméti lövés zárta, de Helmich és Nikitscher sem volt pontos messziről.

Horváth Krisztofer és KTE remkelt

Fotó: Reti Attila

A második félidőt is jól kezdte a KTE, az 54. percben Pálinkás még mellé csúsztatott, de öt perccel később egy jó kontra végén jött a második gól. Leoni indult el, majd a legjobb ütemben tett középre Horváthnak a labdát, aki egy csel után a jobb alsót lőtte ki (0-2). Ambrose előtt adódott ezután sansz, de Varga nagyot védett, majd a 64. percben jött az újabb találat. Horváth átlövése kijött a kapufáról, de a kipattanót megszerezte, majd a léc alá vágta Pálinkás (0-3). Hatalmas önbizalommal futballoztak ezután a vendég játékosok, Horváth akár újra betalálhatott volna, de bele tudtak vetődni lövésébe. A 73. percben a csereként beálló Kiss találta el a kapufát hazai oldalon. A hajrában az eredmény már nem változott, megérdemelt Kecskeméti TE siker született Újpesten.

Újpest FC – Kecskeméti TE 0-3 0-1

Újpest. 5255 néző. V: Vad II. (Georgiu, Rózsa)

Újpest: Molnár Zs. – Huszti, Kobouri, Keita (Pauljevic 68.), Geiger (Tamás 46.) – Radosevic, Tajti – Mörschel (Kiss T. 68.), Ljujic (Mucsányi 75.), Csoboth – Ambrose. Vezetőedző: Mészöly Géza

KTE: Varga B. – Májer, Szűcs, Belényesi, Katona L., Leoni (Zeke 75.) – Helmich (Vágó 75.), Nikitscher, Banó-Szabó (Zsótér 66.) – Horváth K., Pálinkás. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Pálinkás (27., 64.), Horváth K. (59.)

Mészöly Géza, az Újpest vezetőedzője: – Óriási csalódás nekem és a stábnak is ez a teljesítmény. Rossz felfogásban kezdtünk, a KTE tulajdonképpen az első húsz percben még tisztelt minket a 7-0 után, de aztán megérezték, hogy ez nem az az Újpest, így nincs miért. Kapitális hibából kaptunk gólt, de az egész csapat hibáztatható, nem futottunk, nem forgattuk gyorsan a játékot, azt gondoltuk, majd maguktól jönnek a gólok. Óriási tévedésben voltunk. A félidőben próbáltunk rendet rakni a fejekben, de a második gól megpecsételte a sorsunkat.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Azt gondolom, hogy az együttes védekezésünk működött ma nagyon jól, csapatként nagyon egyben voltunk, gyakorlatilag mindenki beletette a munkát ebbe a támadóktól kezdve. A középpályánk mozgékony volt, kreatív, az átmeneteink jól működtek. Kis dolgokon múlik ez, ezt átérzem, az Újpest szaladt az eredmény után, megnyíltak a területek, ez kedvezett nekünk már. Ma nekünk több minden sikerült, ilyen a futball. Nekünk mindig nagyon motiváltan kell pályára lépni, pláne idegenben, a játékosok nem akarták újra átérezni azt sem, ami ősszel történt itt.