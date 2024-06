– Most vasárnap a háborúról és a békéről döntünk, és arról is hogy a magyar városok milyen jövőt választanak maguknak. Baján 2019-ben a baloldal kapott lehetőséget. Visszahozták a 2010 előtti embereket és leginkább a pártpolitikai vitáikkal voltak elfoglalva, aminek meg is lett az eredménye, mert sokan érzik úgy Baján, hogy megállt a fejlődés. Bari Bernadett és csapata ebben szeretne változást elérni. Ez a város több odafigyelést és határozottabb vezetést érdemel. Éppen ezért arra kérjük Önöket, hogy most vasárnap támogassák Bari Bernadettet és csapatát, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Legyünk sokan és elegen – fogalmazott az államtitkár.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Kámánné dr. Bari Bernadett közösségi oldalán köszönte meg a támogatást: – Köszönöm Dömötör Csaba államtitkár úr támogatását! Egyetértünk abban, hogy Baján 2019 óta megállt a fejlődés, ezért változásra van szükség. A városukat szerető, a bajaiakért dolgozó és a város érdekeit mindig szem előtt tartó képviselők kellenek, mi, a Fidesz-KDNP jelöltjei erre a feladatra jelentkezünk. Építsük közösen Baja jövőjét! Hajrá, Baja! – olvasható a bejegyzésben.