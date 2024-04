Deák Márk együttese némileg felborította a papírformát, hiszen az előzetesen talán esélyesebbnek gondolt Pénzügyőrt igen simán búcsúztatta. A hírös városiak az első mérkőzésen 3–1-re nyertek idegenben, majd a visszavágót 3–0-ra húzták be a fővárosiak ellen a Messzi István Sportcsarnokban. Ezzel a Kecskemét két mérkőzésen eldöntötte a továbbjutás kérdését a következő körbe, így az ötödik helyért játszhatnak még.

Megküzdhet az ötödik helyért a Kecskemét az Extraligában

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

– Örülök, hogy sikerrel vettük az első akadályt az 5. hely megszerzése felé. A csapat hangulata és hozzáállása jó volt, ez hozta magával a jó játékot is. Helyenként voltak kisebb-nagyobb hibáink, de gyorsan tovább tudtunk lépni ezeken – mondta a továbbjutás után a Kecskeméti RC vezetőedzője, Deák Márk.

A másik ágon a Kazincbarcika valamivel jobban megizzadt az újonc Dág ellen, de végül hazai pályán 3–1-re, idegenben 3–2-re győzte le ellenfelét. Az ötödik helyért így KRC–VRCK, míg a hetedik pozícióért Dág–PSE meccseket rendeznek majd.

Deák Márk csapatának lesz lehetősége felkészülni a következő körre, hiszen az első mérkőzést április 17-én, szerdán 19 órakor rendezik Kazincbarcikán, majd a visszavágót április 21-én, vasárnap 19 órakor a Messzi István Sportcsarnokban. Az alapszakaszban Kecskeméten a VRCK nyert, idegenben azonban a KRC visszavágott. A Kecskeméti RC tulajdonképpen címvédésre készül, ha lehet így fogalmazni, hiszen az együttes tavaly is az ötödik helyen fejezte be az Extraliga küzdelmeit. Érdekesség, hogy a Magyar Kupában akkor is és idén is harmadik lett a gárda végeredményben.