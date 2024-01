Hétfőn délután még Tiszakécskén, a műfüves edzőpályán tartott edzést Kis Károly vezetőedző a játékosoknak. A létszám a megszokottnál kevesebb volt, mert többen betegséggel, és sérüléssel bajlódnak. Továbbra is a maródiak listáján van Csáki Róbert, Kiss Balázs és Márkus Attila. Rostislav Prokov belázasodott, szerencsére nem volt magas, így el tudott utazni a kerettel. Pongrácz Viktor is kisebb problémával küszködött, de ő is rendbe jött. Máté Zsolt orvosnál volt, ő nem is utazott el társaival a mezőkövesdi edzőtáborba, ahova a szakmai stábon kívül huszonegy labdarúgó érkezett meg kedden.

Szerdán délután előkészületi mérkőzés szerepelt a programban, még pedig a Kolorcity Kazincbarcika SC szintén NB II-es- csapata ellen, akik a tabella kilencedik helyéről várják a tavaszi folytatást. Az első előkészületi mérkőzésüket Budafokon játszották a szintén másodosztályú Ajka ellen és 2–1 arányú vereséget szenvedtek. Az első félidő után az egész csapatot lecserélte Csábi József vezetőedző.

A mostani találkozót nem mű, hanem élőfüvön játszották Mezőkövesden, és nem az előre meghirdetett 13 órakor, hanem fél órával később kezdődött a mérkőzés. Az időjárás nem volt éppen a legkedvezőbb, de a labdarúgás már csak ilyen, akkor is pályára kell lépni a cél érdekében, ha nem megfelelőek a körülmények. A „hazaiak” gyakorlatilag ugyanabban az összeállításban léptek pályára, mint a Kisvárda elleni első felkészülési mérkőzésükön, csak ezúttal Szekér helyett Bertus kezdett. Már a mérkőzés elején, a 13. percben lehetősége nyílt a Kazincbarcikának arra, hogy megszerezze a vezetést. Szabálytalan szerelés miatt Gante került a földre a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Kártik a felső léc fölé rúgta. A 29. percben megszerezte a vezetést a Kazincbarcika. Pinte lövését Kiss Ágoston ki tudta ugyan még ütni, de a labda pontosan Kotula elé került, aki nem hibázott 0–1. Nem sokáig örülhettek a borsodiak a vezetésnek, mert Takács Tamás révén két perc múlva egyenlített a Tiszakécske 1–1. A kazincbarcikaiak meglehetősen keményen játszottak, mert a szünetig három sárga lapot is kiosztott nekik a játékvezető. A második félidő nem okozott különösebb izgalmakat, mind a két csapat jól védekezett, és nem sikerült bevenniük az ellenfelük hálóját, így maradt a döntetlen.

Kis Károly így értékelte a csapata játékát: – Nem csak a barcikaiaknak, de nekünk is voltak a mérkőzésen lehetőségeink, igaz, ők a találkozó elején tizenegyest hibáztak. Ezt követően aztán megszerezték a vezetést, de Takács Tamás révén sikerült egyenlítenünk. Két azonos osztályban lévő csapat játszott egymás ellen. Ilyen találkozókra szokták azt mondani, hogy küzdelmes mérkőzés. Összességében jól játszottunk, de ez az összecsapás csak egy erőfelmérő volt, a felkészülésünk egyik állomása. Voltak nálunk olyan jó teljesítmények, amikre lehet építeni. Bízom abban, hogy a bajnokság tavaszi folytatására kialakul majd egy ütőképes csapat.

Tiszakécskei LC–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–1 (1–1)

Mezőkövesd, Zsóry edzőközpont.

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs B., Fodor F., Szőr, Grünvald, Bertus, Lehoczky, Kocsis D., Cipf, Torvund, Takács. Cserék: Rostislav P. – Viczián, Gyurján, Kryvotsiuk, Bencze M., Sági M. Vezetőedző: Kis Károly

Kazincbarcika: Megyeri – Székely, Szekszárdi M., Papp, Heil, Kotula, Szekszárdi T., Kártik, Csatári, Pinte, Gante. Cserék: Schramkó – Ternován, Dobozi, Süttő, Pekár, Szabó B., Kovács Sz., Vincze, Csilus T., Csilus Á., Fekete V.

Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Takács 31. illetve Kotula a 29. percben.