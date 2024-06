Mint megtudtuk, a KÓTA minősítésen világi és egyházi énekkarok is minősülhetnek, de azon a minősülés szándéka nélkül is részt vehetnek énekkarok. – Ők azonban csak oklevelet kapnak, a zsűri szakmai tanácsokkal segíti munkájukat. Ezen alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak más együttesek szakmai munkájába való betekintésre, kapcsolatok építésére is – írják a felhívásban.

Kalocsa Kamarakórus

Fotó: Zsiga Ferenc

A kalocsai kórustalálkozó helyszíne a Nagyboldogasszony Főszékesegyház lesz. Az érdeklődő kórusok Englerné Böttger Boglárkánál, a Kalocsa Kamarakórus vezetőjénél jelentkezhetnek július 19-ig, a kalocsakamarakorus.hu weboldalon.