A kecskeméti SC Hírös-Ép a Solti FC-vel a bajnokság szinte utolsó pillanatáig vívott, tehát a végletekig kiélezett csatában nyerte meg az aranyérmet a vármegyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában. Kertész Zoltán, a klub elnöke a Kiskunfélegyháza II. elleni mérkőzés után, amelyen a csapata megnyerte a bajnoki címet, arra a kérdésre, hogy lehet-e ősztől Kecskeméten városi derbi, igennel válaszolt.

Természetesen azzal a kiegészítéssel, hogy abban az esetben, ha minden feltétel adott lesz ehhez. Bizonyára minden feltétel adott lett, hiszen az ősszel az SC Hírös-Ép a története során először valóban a vármegyei első osztályban indul. Csütörtökön pedig az új vezetőedzőt is kinevezték a Műkertvárosban szereplő klubnál. Az a Nagy Krisztián lett a felnőtt csapat trénere, aki az elmúlt két évben Ballószögben dolgozott játékos-edzőként.

Nagy Krisztián a kilencvenes években Békéscsabán futballozott, azt követően két évtizeden Belgiumban élt. 2021 nyarán lett az újjáalakult Ballószög játékos-edzője. A Ballószöggel az első évében, 2020/21-ben az 10. helyen végzett, a mögöttünk álló idényben pedig – az őszi éllovas pozícióhoz képest csalódást jelentő – 5. helyen zárt.

Nagy Krisztián elmondta, hogy az SC Hírös-Éppel július 13-án, csütörtökön állapodtak meg abban, hogy ő lesz az újonccsapat vezetőedzője. A felek nem hirtelen csaptak egymás kezébe, főként a felkért mesternek volt mit megfontolnia.

– Közel két héttel korábban kerestek meg, és a megtisztelő felkérést a szívem szerint azonnal elvállaltam volna, ugyanakkor mivel van rengeteg egyéb elfoglaltságom, alaposan mérlegelnem kellett, hogy mennyire fér bele az időmbe – nyilatkozta a mester. – Ezért aztán alapos megfontolás, és további egyeztetések után mondtam igent a megtisztelő feladatra. Ez számomra egy kiváló lehetőség arra, hogy edzőként fejlődjek, a csapattal pedig a számomra az a legfontosabb, hogy érezzük jól magunkat, élvezzük a játékot.

Nagy Krisztán kapcsolata az SC Hírös-Éphez Patvaros Zsolot volt. – A csapat technikai vezetőjével korábbról ismerjük egymást, és hasonlóan gondolkodunk a labdarúgásról, hasonló a játékról vallott filozófiánk. Ő volt az, aki megkeresett azzal, hogy a klubnál úgy érzik, hogy én beleillenék a vármegye kettes bajnok klub családias légkörébe.

Annak, ha valaki egy újonc csapat edzője, van egy kellemes aspektusa, helyezés tekintetében általában nincs teher a csapaton. – Nincs komolyabb célkitűzés, mármint helyezés tekintetében. Újoncként először is fel kell mérnünk, hogy mire vagyunk képesek egy osztállyal feljebb. Az akarat és a lelkesedés nagyon fontos tényező lesz. Ez viheti előre a gárdát, az újonc csapatokban ez általában megvan. Ha emellett jó játékkal pontokat is tudunk majd gyűjteni, akkor elégedett leszek a játékosaimmal.

A keret jelentősen nem változik. – A felnőtt csapat kerete adott, a vármegyei másodosztályt megnyerő gárda egyben maradt. NB I.-et és NB II.-t megjárt játékosaink is vannak, az ő tudásuk számottevő lesz a vármegyei első osztályban is. A Kecskeméti LC-től igazolt Patvaros Zsolt is nagyon komoly erősítés lesz a számunkra. De lesznek még további érkezők is, mivel ez a lista még távolról sem teljes, róluk majd inkább akkor számolok be, amikor már rákerült a pecsét az igazolásaikra.

Ami a felkészülést illeti, azzal sokáig már nem várhatnak. – A múlt héten mutattak be a csapatnak, meg kell ismernem a játékosokat, ez időt vesz igénybe. Négy hetünk van még a bajnoki rajtig. Kedden kezdjük el a munkát. Rövid az idő a felkészülésre, de ezen viszonylag rövid idő alatt is nagyon sok munkát kell elvégezni ahhoz, hogy a csapat összeálljon és megfelelő állapotba kerüljön.

Addig lesz jó néhány felkészülési mérkőzés, majd a vármegyei első osztályú újonc SC Hírös-Ép az első fordulóban a Bajai LC-t fogadja hazai pályán, augusztus 13-án.