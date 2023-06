A kecskeméti csapatkapitány, Rigó László játéka kérdéses volt a kapuban sérülés miatt, ám helyettesét, Nyergest a bemelegítéskor arcon találták, az orra erősen vérzett, így az utolsó pillanatban változott a haditerv a kék oroszlánoknál. A kezdés után Dorogi forgácsolta szét a kapufát, majd a 2. percben Gerencsér már nem hibázott, 1–0. Magasabb fokozaton pörgött a Veszprém. Fridrich szerzett labdát, majd szolgálta ki a korábbi gólszerzőt, 2–0. Később aztán a Kecskemétnek is akadt már lehetősége, ám Mánya nem tudta bekotorni a hozzá érkező játékszert a kapu torkában. A 7. percben viszont már nem hibázott a rutinos játékos hasonló szituációban, 2–1. A félidő derekán időt kérte a hírös városiak, viszont ezt követően a házigazda akciói voltak veszélyesebbek. Ezután viszont Mánya és Biró is egy-egy távoli bombával próbálkozott, a hazaik kapusát, Spandert mindkétszer a kapufa segítette ki. Ami az egyik oldalon nem ment, az a másikon igen. Eladott labdából Felipe Everton nyargalt végig a 15. percben, és magabiztosan értékesítette a ziccert, 3–1. Megfogta a kék oroszlánokat ez a találat, és a Veszprém ezt kihasználva tovább növelte előnyét, 4–1.

A szünet után többet birtokolta a játékszert a hírös városi alakulat, de a stabilan védekező Veszprémet nem tudták megtörni.

Szabálytalanságok, ápolások tarkították a játék képét, a 25. percben még mindig háromgólos hátrányban voltak a kecskemétiek. Rohamosan fogyott az idő, így nem sokkal később létszámfölényes taktikára váltottak a kék oroszlánok. Döcögött a gépezett újabb időkérés következett a vendégeknél. Ment előre becsülettel az ScoreGoal Kecskemét, a befejezések viszont nem voltak pontosak, vagy pedig önfeláldozóan mentettek a védők. Hat perccel a vége előtt öt csapatfaultnál tartott már a hazai együttes. Spandler is bravúrokat mutatott be, hiába volt mezőnyfölényben, ezt nem tudta gólra váltani a Scoregoal. Késhegyre menő csatával teltek a percek, de teltek, és gól nélkül teltek, így a Veszprém nyert, és megszerezte a bronzérmet, míg az ScoreGoal Kecskemét Futsal a 4. helyen zárta a 2022-23-as bajnoki évadot.

– Az első félidőben szétszórtak voltunk, úgy néztünk ki, mint egy amatőr csapat

– értékelt a kecskemétiek sportigazgatója, Marko Gavrilovic. – Szünet után iparkodtunk zárkózni, de ez nem sikerült. Ki kell mondanunk, hogy a 3. helyért folytatott harcot megérdemelten nyerte meg a Veszprém. Gratulálunk nekik. Nagyon szerettük volna megszerezni a bronzot, és most persze csalódott mindenki, de volt sok pozitívum is ebben a szezonban, amivel elégedettek lehetünk. A kupában és a bajnokságban is a négy között voltunk. Sokat léptünk előre az előző évekhez képest. Tovább kell folytatnunk a munkát, építkezni lépésről lépésre. Köszönöm a szurkolóknak, támogatóknak, klubvezetésnek, a stábtagoknak és játékosoknak az egész évet.

Veszprém Futsal–ScoreGoal Kecskemét Futsal 4–1 (4–1)

Veszprém, vezette: Kovács Gábor (Wittner József, Dr. Tóth-Tolnay Annamária)

Veszprém: Spandler – Fridrich, Everton, Dorogi, Gerencsér. Csere: Koncsol – Molnár, Kártik, Bognár, Ábrahám, Bencsik Á., Gavrilovic, Fellembek, Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Kecskemét: Rigó – Bencsik R., Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Nyerges – Kajtár, Biró, Ristic, Öreglaki, Dávid, Haász. Vezetőedző: Soltész Levente.

Gól: Gerencsér a 2., 3, 19., Everton a 15., illetve Mánya a 7. percben.

Sárga lap: Ábrahám 30. perc.

A bronzérmet a Veszprém szerezte meg összesítésben 3-1-gyel.