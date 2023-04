A MOL Fehérvár FC tavaly nyáron még a Bundesligában szereplő Kölnt is meg tudta verni a nemzetközi porondon, a kupabúcsú után azonban komoly mélyrepülésbe kezdett az együttes, mely sem Michael Boris, sem a Huszti Szabolcs-Toldi Gábor páros vezetése mellett nem tudott kilábalni a nehéz helyzetből. Néhány fordulóval ezelőtt a lengyel–svéd Bartosz Grzelak vette át a stafétabotot, akivel a stabilitás alapjai már kezdenek látszódni, hiszen érkezése óta egy győzelem és három döntetlen áll a fehérváriak neve mellett, ráadásul háromszor gólt sem kaptak a piros-kékek.

A KTE formájára nem lehet panasz, hiszen Szabó István együttese a Mezőkövesd elleni vereségre nagyon jól reagált, előbb Felcsúton, majd a ZTE ellen nyertek 3–0-ra a lila-fehérek, aminek köszönhetően továbbra is a második helyen áll az együttes, hat ponttal lemaradva a Ferencvárostól. Egy győzelem nagy lökést adhatna a dobogó bebiztosításához, de a kecskemétiek pontosan tudják, milyen nehéz idegenben a Vidi ellen, hiszen tavaly ősszel 2–1-re kikaptak Székesfehérváron, igaz, azóta hazai pályán ugyancsak 2–1-re nyerni is tudtak. Mivel a Fehérvár nagyon kevés gólt lőtt az utóbbi időben, Szabó István is arra hívta fel a figyelmet, hogy hazai pályán nagyon erős ellenfelük lesz, mely védekezésben egyre masszívabb és szervezettebb.

Katona Bálint (lilában) ősszel bevette a Fehérvár kapuját idegenben

Fotó: Bús Csaba

– Egy új időszámítás kezdődött véleményem szerint ellenfelünknél, én is elsősorban ezt a négy fordulót figyeltem leginkább, amit az új edzővel vívtak meg – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE trénere. – Az új trénerrel új stratégia, új elképzelésekkel küldi pályára a csapatát. Sokkal masszívabb lett, főleg védekezésben a Fehérvár, hiszen két gólt kaptak ezen a négy mérkőzésen, mindkettőt a Fraditól ráadásul. Nagyon erős hazai pályán a Fehérvár, hiszen 30 pontjukból 24-et otthon gyűjtöttek be, válogatottak sora szerepel ráadásul a keretükben. Egy egész hetünk volt ugyanakkor készülni, szerencsére sérültünk sincs, a most megálmodott legjobb csapattal tudunk pályára lépni. Szeretnénk Fehérváron is pontot, pontokat szerezni – tette hozzá a KTE vezetőedzője a mérkőzés kapcsán.

A MOL Fehérvár FC–Kecskeméti TE mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a székesfehérvári MOL Aréna Sóstóban.