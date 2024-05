Új futamgyőztest avattak a Forma–1-ben vasárnap, miután Lando Norris, a McLaren angol versenyzője megnyerte a Miami Nagydíjat. Nemcsak neki hatalmas öröm ez, hanem nekünk, szurkolóknak is. Egyrészt, mert versenyben győzte le a sportágat némi unalomba fullasztó Verstappent, és persze mindig jó új győztes nevét felvésni a dicsőségfalra. Másrészt azért is külön öröm Norris győzelme, mert nagyon régóta várt a diadalra ez a rendkívül tehetséges fiatal versenyző. Tizenötször állt már dobogón, és a 110. versenyén sikerült megszereznie végre az elsőséget. Túl sok futam volt az a 109 győzelem nélkül egy ilyen kiemelkedő tehetségnek, de a Forma–1 kiváltképp az a sport, ahol különösen fontos az idő érlelő hatása, és dolgok szerencsés együttállása.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A 110. futamon elért győzelemmel Norris egyébként a ranglista kilencedik helyén van abból a szempontból, hogy hány futamot teljesített első győzelméig, a képzeletbeli tízes listán csak Häkkinen szerepelt jobban nála 96 futammal. De nála is többet várt az elsőre Nico Rosberg, 2016 világbajnoka a maga 111 futamával. Button a 113,. Trulli a 117., Barrichello a 123. futamáig várt míg elsőként megláthatta a kockás zászlót. Ebben a furcsa, küzdeni tudásról árulkodó statisztikában az első három helyezett a kitartás bajnoka, noha egyikük sem a világé: Mark Webber a 130., Sainz a 150., míg Pérez a 190. futamán húzta be az elsőt. Ezek valóban elképesztő számok. Ez persze nem sokat árul el a jövőről, hiszen hárman is világbajnokok ebből a tízesből, hárman pedig még aktív versenyzők, tehát bármi lehet belőlük, akár bajnok is – bár ez a veszély leginkább Norrist és Sainz-t fenyegeti leginkább.

Fontos üzenet Norrisé abból a szempontból is, hogy azt üzeni: türelem kell az eredmények beéréséig, és nem kell a világ hangjára hallgatni, ami egyre nagyobb hangerővel követeli, hogy minél hamarabb érjünk el nagy eredményeket. Mert a siker a tehetség, a munka és a kitartás együttes eredménye.