Az előző szezonban szerezte meg első érmét felnőtt karrierje során Kucsera Dániel, miután a Magyar Kupában bronzérmet szerzett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. A 23 esztendős, saját nevelésű kosaras számára most újabb lehetőség adatik meg. Áldozatot is kellett hozni, nem kicsit a tavalyi éremért, hiszen Kucsera egy lepattanóért folytatott légiharcban bokasérülést szenvedett, és több hónapot volt kénytelen kihagyni akkor. Szerencsére a rájátszásban már vissza tudott térni, és nagyban hozzájárult, hogy a legjobb négy közé jutottak a bajnokságban. A szerdai, paksi mérkőzésen is sok múlt az ő játékán, ugyanis Grubor hárompontos kísérletébe blokkolt bele, ezzel biztosítva a kecskeméti sikert, és a négyes döntőbe való kerülést.

– Elváltottunk a védekezésnél, és rám jött ki a dobójátékos a végén. Éreztem, hogy oda fogok érni, de mikor súrolta a kezemet a labda, akkor nagyon felemelő érzés töltött el, mert tudtam, hogy ezzel eldőlt a mérkőzés – emlékezett vissza Kucsera Dániel a szerdai összecsapás utolsó pillanataira. Boldogok vagyunk, hogy újra ott vagyunk a legjobb négy között a kupában, és természetesen most is éremmel akarunk hazatérni. Komoly ellenfelek várnak ránk, de csapatként küzdve, szurkolóinkkal a hátunk mögött képesek lehetünk bárkit legyőzni – jelentette ki a kecskemétiek fiatal kosárlabdázója.

S ha már a szurkolók, a klub szeretne segíteni a drukkereknek, így átvállalva az utazás költségeit, szurkolóit buszt indítanak a budapesti Tüskecsarnokba, melyre a [email protected] címen lehet regisztrálni pénteken 12 óráig. A jegyek már folyamatosan kaphatók a két napos négyes döntőre, melynek elődöntőjében a Kecskemét a Falco-Vulcano Energia KC Szombathellyel küzd meg szombat este 20 órakor.