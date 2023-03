A Kecskemét bravúros teljesítménnyel győzte le a kupában az előzetesen esélyesebbnek tartott Kazincbarcikát 3–2-re, és a találkozó előtt Nagy József már utalt arra, hogy a bajnokság ezen szakaszára készültek az utóbbi három hétben. Ez meg is látszott a kecskemétiek játékán, egyben bizakodásra adhat okot a bajnoki negyeddöntő előtt is.

Mivel a MÁV Előre a középszakaszban a 3. helyen végzett, a Kecskemét pedig a 6. pozíciót szerezte meg, papíron most sem Nagy József együttese lesz az esélyes, ráadásul a pályaelőny is a fehérváriaknál van. A MÉV alaposan megerősítette keretét az átigazolási időszak hajrájában, megszerezték például a magyar válogatott kecskeméti nevelésű erősségét, Pesti Marcellt is, akinek alighanem különleges élmény lesz korábbi csapata ellen küzdeni. Igaz ez a kispadok melletti csatára is, hiszen Nagy József éppen elődjével, Dávid Zoltánnal vívhat nagy taktikai csatát.

A párharc három nyert mérkőzésig tart. Az első találkozót kedden 19 órakor rendezik Székesfehérváron, majd szombaton 18 órakor a Messzi István Sportcsarnokban jön a folytatás. A harmadik felvonásra jövő héten szerdán 19 órás kezdéssel kerül sor ismét Székesfehérváron, a további program az eredmények tükrében kerül kialakításra, ha szükséges.