Nem indult pedig rosszul a találkozó, hiszen szoros csatát vívtak a csapatok, és az első negyed után egy ponttal a vendégek tudtak még vezetni. A meccs képe nem változott a folytatásban sem, de a harmadik negyedben szétesett a vendégek játéka, 13 pontot vertek rájuk, így végül 96–80-as vereséggel távoztak.

– Gratulálok a Veszprémnek, megérdemelték a győzelmet, nagyon jól játszottak. Hatalmas hibát vétettünk, hogy nem tartottuk azt az agresszív védekezést, amit kellett volna, nem fárasztottuk ki a húzóembereiket, akik így a végjátékra is veszélyesek maradtak. Ráadásul meg is tudtak újulni, hiszen a csereként érkező játékosaik is hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez. Sok gondunk van azzal, hogy idegenben is úgy viselkedjünk, mint hazai pályán. Teljesen más dimenzió a kettő, ez látszik. Megyünk tovább – mondta Pusztai Dávid vezetőedző.