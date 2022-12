Mivel a Vadkert FC STE II. a megyei első osztályú Soltvadkert alsóbb osztályú kistestvére, felmerül a kérdés, hogy mennyiben önálló a megye hármas keret. Vajon özönlenek a csapathoz a megye egyes keretből ott pillanatnyilag nem játszók, vagy csak hébe-­hóba játszik le valaki?

– Maga a keret önálló, kevés az átjárás, de azért néhány fordulóban akadt már rá példa. Előfordulhat eltiltás a megye egyben, ilyen esetben van, hogy egy megye egyes játékos el is jön hozzánk játszani, hiszen ott is van, akinek az élete a foci és még megye négyben is játszana, ha rajta múlna, csak kifuthasson hétvégén a pályára, de van olyan is, aki inkább pihen azon a hétvégén, amikor eltiltás miatt nem szerepelhet.

Szerencsére nagyon jó a kapcsolatom Molnár Lászlóval, a megye egyes csapat edzőjével, akit nemcsak nagyon jó edzőnek tartok, hanem korrekt embernek is. Vele mindent meg tudunk beszélni. Ezért is volt nagy öröm számomra, hogy a megyei kupa 2. fordulójában mi is ki tudtuk őket segíteni, amikor létszámgondok léptek fel náluk a hétközi meccsükön.

Ez a kettes számú csapat elnevezés szerintem nem jár akkora előnnyel, mint amekkorát a rivális – nem kettes számú - csapatok szeretnek hangoztatni. Sőt, egyáltalán nincs összenőve a két csapat. Persze közös a vezetőség, a létesítmény, és természetesen szurkolunk egymásnak, de a két csapat eredményei nincsenek hatással egymásra. Érdekes kérdés ez, az elmúlt években a megye egyes együttesünket én is előrébb vártam a tabellán, de mint mondtam, egy csapat szereplése osztálytól függetlenül nagyon sok tényezőtől függ. Szerencsére az idén végre minden rendben van Soltvadkerten, mind a megye egyben, mind a megye háromban.

A csapat jó eredménye természetesen a közösség erényeinek a következménye is. És dr. Frank Gábor itt a közösségre teszi a hangsúlyt, és ebbe nem is csak a labdarúgókat foglalja bele.

– A csapatunk egyik erőssége az, hogy idén nagyon koncentráltak vagyunk, és mindenki teszi a dolgát. Kiemelni ugyanakkor senkit nem szeretnék. Kiemelhetném én a legjobb góllövőinket, de a futball csapatjáték, éppúgy kell hozzá kreatív vagy robotoló középpályás, mint a félelmet nem ismerő hátvéd is. Az idén szerencsére nagyjából elkerültek minket a sérülések is, ez köszönhető a vezetőségnek is, amely egész évben biztosítja számunkra a kiváló játékteret. Edzés után nem sietünk haza, és meccsek után mindig találunk apropót az ünneplésre, legyen az születésnap, valamely támogató felajánlása vagy győzelem ünneplése. Időnként díjazzuk az edzésre járást, a legjobb teljesítményt nyújtókat, de a barátnők, feleségek, gyerekek is részt vesznek minden összejövetelen. Ezek azok az apró részletek, amikről beszéltem. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, talán ez a legnagyobb erősségünk.

Szomszédvári derbikben bővelkedő csoport a megye három Közép csoportja is. Sőt, a megye egyes csapatok fiókcsapatai közti mérkőzések is eleve rangadónak számítanak. – Az elmúlt évek alapján legalább öt-hat olyan csapatot fel lehetne sorolni, amelyek ellen – eredménytől függetlenül –mindig színvonalas meccset játszunk. Természetesen ezek azok a mérkőzések, amelyek minket is jobban lázba hoznak, de minden fordulóban, egy akár papíron gyengébb ellenfél elleni meccs előtt is próbálok találni olyan szempontot, amely alapján nem kényelmesednek el a fiúk. Azt ugyanakkor nagyon szeretném kihangsúlyozni, félreértéseket és találgatásokat elkerülendő, bármilyen pletykákat cáfolandó, hogy a megye háromban mi Soltvadkerten ezt az eredményt nulla forintból hozzuk ki. Ezúton is gratulálok minden olyan megye hármas csapatnak, amelyek – hasonlóan hozzánk – példát mutatnak valódi játékszeretetből, etikusan viszonyulnak a bajnokság amatőr jellegéhez.

Helyezésben konkrét célkitűzés nem volt a csapat előtt a bajnoki rajt előtt, motiváció van arra nézve, hogy minél előrébb akarjon a társaság végezni.

– A rajt előtt azt szerettem volna, ha az idén már nem rontunk el olyan megnyerhető meccseket, amiket utólag esetleg nagyon bánunk. Tavaly és előtte is olykor-olykor kaptunk ilyen kijózanító pofont, és ezeken a pontvesztéseken nagyon sok tud múlni a bajnokság végén. Úgy éreztem, hogy edzőként azzal leszek majd elégedett, ha minden meccsen meglátszódik, hogy van elképzelésünk és ez eredménnyel is párosul. Eredmény most van szerencsére. A fiúkkal az ősszel megbeszéltük, hogyha elérünk egy bizonyos pontszámot most ősszel, akkor februárban összehozunk egy erdélyi túrát. Ezt összehozta a csapat, de ahogy ismerem a társaságot, a nyárra is el tudna képzelni valami hasonlót. Én pedig erre azt mondom, hogy ám legyen, de annak a feltétele viszont legyen most már az aranyérem.