Az első mérkőzésén a kazah Murat Chukenovval hozta össze a sorsolás, ezt 3:1 arányban nyerte. Következett a georgiai Zaza Shavadze, ezt a kemény elődöntőt 5:0 arányban hozta Dajka, a döntőben az egyiptomi Mostafa Mahmoud Ibrahim Fhrat fölött 2:0 arányban diadalmaskodott.

A számszerű eredmények ezúttal is csalókák, Dajka Zsolt ugyanis elmondta, hogy az elődöntő volt a legnehezebb összecsapás. – A grúz Shavadze elleni mérkőzés eredménye, az 5:0 nem azt tükrözi, hogy nehéz meccs lett volna, pedig de a meccs alapján a több világversenyen is érmes birkózót mind birkózótudása, mind ereje és állóképessége tekintetében is az első helyre teszem az ellenfeleim közül. Az a meccs taktikusan indult, és neki kedveztek a bírók. Viszont a második félidőre sokkal koncentráltabb voltam, és jobban akartam a győzelmet, és végül sikerült is megnyerni a meccset, ami a belépő volt a döntőbe.

A felkészülés nem volt egyszerű, Dajka Zsoltnak természetesen munkahelye is van, emellett a KESI Birkózó szakosztályát is ő vezeti. Nem volt tehát könnyű időt szakítani a felkészülésre. De szakított. – A felkészülésre a munkahelyi, edzői feladataimat és a családot amennyire lehet, háttérbe szorítva, nagyon sok időt szántam. Címvédőként sokkal magabiztosabban utaztam ki, viszont jól tudtam, hogy mindenki rám feni a fogát. Éppen ezért nagyon sok szabadságomat felhasználva szinte mindennap edzettem, és tudatosan készültem. Annyit hozzátennék még hogy a felkészülésemhez az is hozzátartozott, hogy szeptember elejétől én vagyok a magyar veterán birkózó válogatott szövetségi kapitánya, ami azt jelenti, hogy nem csak birkózóként, hanem edzőként is helyt kellett állnom. Utólag azt mondták a srácok, hogy ilyen kemény felkészülés és szervező munka mellett nem gondolták volna, hogy a VB utolsó napján még fejben ennyire éles tudok maradni és másodjára is világbajnok lenni. A felkészülésben nagyon sokan segítettek, a kecskeméti srácokon kívül rengeteget edzettem a felnőtt válogatottal edzettem, valamint pár egykori válogatott barátom is segítette a felkészülésemet.

A közösségi médiából ma már pillanatok alatt lehet tájékozódni, sőt, reagálni is. Dajka Zsoltnál is azonnal jelentkezett a megannyi gratuláló, amint híre ment, hogy sikerült megvédeni a címét. – Megszámlálhatatlanul sok üzenetet kaptam, gratulációt, telefonhívást barátaimtól, tanítványaimtól, családomtól, egykori és jelenlegi birkózó társaimtól is.

Adódik a kérdés, hogy amikor itt áll valaki egy megvédett világbajnoki címmel, vajon van-e, lehet-e még, és ha igen, mi lehet a következő cél? Azt persze nem feltételezi az ember, hogy Dajka Zsolt az aranyérem megszerzése után összecsomagolta és örökre elrakta a felszerelését.

– Valóban nem raktam el, és jó ideig nem is szándékozom még elpakolni. Amikor elgondolkodtam, hogy talán milyen célt is lehetne kitűzni magam elé, adta magát a gondolat, hogy három kislányom van, viszont még csak két világbajnoki aranyérmem. Márpedig egy családapának nagyon kell figyelni a kis hölgyek érzékenységére is. A harmadik kislányom számára is szeretnék megnyerni egy medált, a legfényesebbet.