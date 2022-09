A megyei III. osztályban játszó hazaiak meg akarták mutatni, hogy igen is tudnak harcolni, küzdeni, ha arról van szó, főleg egy közeli település, a megyei II. osztályú Nyárlőrinc csapata ellen. A vendégek pedig egy edzésnek fogták fel a találkozót, de meg kellett küzdeniük a továbbjutásért. A nyárlőrinciek tizenegy játékossal érkeztek, igazi kapusuk nem is volt Nyúl Patrik állt a kapuba, aki mezőnyjátékos létére, ott is helyt állt. Már a 4. percben gólt lőhetett volna a Nyárlőrinc, de Kovács Mihály egy védőbe rúgta a labdát. Három perccel később Rimóczi lapos lövése alig kerülte el a tiszaugi kaput. Válaszként Nagy Attila tesztelte Nyúl Norbertet. A 10. percben Medveczki jobbról adta be a labdát, Kovács Mihály centiméterekkel lőtt mellé. Egy perccel később megszerezte a vezetést a Nyárlőrinc. Sáfrány nagy bombája utat talált a kapuba 0–1.

A 19 percben hosszú szólót vágott ki Tóth Norbert, majd a bal alsó sarokba lőtt 0–2.

A 26 percben jobb oldali szöglet után Polovics lövését a gólvonalról fejelte ki az egyik nyárlőrinci védő. Egy óra elteltével szépített a hazai csapat. Nagy Attila kicselezte védőjét, majd Nyúlt is a bal alsó sarokba gurított 1–2. A 40. percben Kovács Mihály az ellenféltől kapott labdát, két csel után a kapusba lőtte.

A második játékrészben négy későn érkező játékost cserélt a Nyárlőrinc. A 47. percben Bali közeli lövést bravúrral védte Tóth Zoltán. Öt perccel később Medveczki levitte a labdát majd nem az alapvonalig, visszagurított Balinak, aki igazított egyet a labdán, és a bal felső sarokba továbbította a játékszert. Az 58. percben Bali indította a leshatáron álló Túrit, akinek könnyű dolga volt Tóth mellett elgurítani a labdát 1–4. A 64. percben Szabó Norbert jobb oldalról adta be a labdát, amit Zámborinak csak be kellett pöckölni 2–4. Feljött és támadott a hazai csapat, aminek eredményeként Zámbori a 69. percben, egy hosszú labda után kicselezte a védőjét majd Nyúlt is és nehéz szögből a kapuba lőtt 3–4. A 77. percben Medveczki ellenféltől kapta a labdát, középre gurított Túrinak, akinek a lövésébe még bele tudott tenyerelni Tóth Zoltán, de hárítani nem tudta 3–5. A 85. percben a gyors Nagy Attila lefutotta a védőjét és a bal alsó sarokba rúgta a labdát 4–5. A találkozóból hátralévő időben mindent megpróbált a Tiszaug, hogy egyenlíteni tudjon, de nem sikerült nekik.

Igazi kupa meccset vívott egymással a két csapat, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy a hazaiak meglepetést okozzanak.

Főleg a második félidő közepén voltak akciódúsak, de a sok egyénieskedés megbosszulta magát. A nyárlőrinciek nem a legjobb csapatukkal érkeztek, volt olyan időszak, amikor hamarabb eldönthették volna a mérkőzést, de könnyelműsködtek és szorossá tették a találkozót. A sok gól ellenére mind a kétkapus, remekül védett, és nekik köszönhető az, hogy nem született még több gól.