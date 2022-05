A fiatalok és a rutinos öreg rókák csatájaként lehetett aposztrofálni a mérkőzést, amelyre szép számban gyűltek össze mind a hazai, mind a vendégszurkolók, sőt, még a kezdés után sem szűntek meg érkezni a drukkerek. Nagy koncentrációval vetette magát mindkét fél a küzdelembe, enyhe hazai fölény mellett. A 3. percben egy lesgóllal jelezte a Foktő, hogy akár két jó passzal is képes gólhelyzetbe kerülni. A 11. percben Szabadi Zoltán ívelt előre szabadrúgásból, a kifejelt labdát Deli Dávid jobbról, tizenöt méterről nem sokkal lőtte a hosszú sarok mellé. Két percre rá Medovy Arnold adott remek passzt Kiss Balázsnak, a jobb felső sarokba tartó lövését Kis Maximilán bravúrral ütötte szögletre.

A 36. percben Varga Alex kapott egy káprázatos indítást, jól is indult meg, az uszódi védőknek azonban sikerült szögletre menteniük.

A balról elvégzett szögletet követően Matos Balázs robbant be, és fejelt hat méterről a bal felső sarokba, 1–0. Annyira kiegyenlített volt a küzdelem a vezető gólig, hogy az szinte váratlanul esett. A 39. percben Varga Alex lőtt fölé egy bal oldali nagy szóló végén. A foktői kapu előtt egy veszélyes hazaadást követően Kis Maximilián mentett bravúrral. Az ellentámadást Török Márk vezette, kitette jobbra a labdát Fekete Johnny-nak, aki jobbról, húsz méterről mérnöki pontossággal helyezett a hosszú alsó sarokba, 2–0.

Aki negyvenöt perc után elkönyvelte, hogy ezzel eldőlt a meccs, annak az Uszód a második félidőben tizenegy perc alatt bizonyította be, hogy óriásit tévedett. A 46. percben Zorván Szilárd ívelt előre remek ütemben, Medovy Arnold rajtolt a labdára, a kifutó kapus mellett el is vitte, és balról, tíz méterről passzolt az üres kapuba, 2–1. Mintha vért ivott volna a vendégcsapat. Az 50. percben egy jobb oldali szöglet veszélyesen tekeredett a kapu elé, és a menteni akaró Lakatos-Lengyelről pattant a jobb sarokba, 2–2. Az 56. percben Zorván Szilárd küldte a kapu elé hatalmas bedobással a labdát, az egyet pattant, majd átpattant a védőkön, a hosszú oldalról, az ötös sarkáról Medovy Arnold félfordulattal lőtt a jobb sarokba, 2–3. Hat percre rá szabadrúgáshoz jutott a hazai gárda a 16-os sarkánál. Varga Alex a bal alsó sarkot célozta meg.

Badó Gábor nagyot vetődött, először fogta is a labdát, ám miután az nekiütközött a kapufának, a kapus kezéből a hálóba perdült, 3–3.

Két percre rá egy jobbról kapott jó passzt követően újra Varga lőtt tíz méterről, Badó vetődve mentett. A 75. percben a hazai kaputól harminc méterre jutott szabadrúgáshoz az Uszód. Zorván Szilárd ekkor bizonyította, hogy nem csak nagyot dobni, nagyot rúgni is tud. Teljes rüszttel küldte meg a labdát, amelynek az iránya eleinte magasnak tűnt, ám a 11-es pont tájékán zuhanórepülésbe váltott a pettyes, és végül a felső lécen csattant. Egy percre rá egy látványos és pontos hazai kontra végén előbb Farkas Szabolcs lőtt jobbról, Badó mentett, majd a kipattanót középről Lakatos-Lengyel lőtte rá, Badó ismét mesterien védett. A hátralévő időben volt még két meccslabdája a hazai csapatnak. A 86. percben Lakatos-Lengyel passzolt jobbra Varga Alex elé, aki tíz méterről lőhetett, Badó ezúttal is hárított. Akárcsak a 91. percben, amikor Lovasi Krisztián passza is meccslabda lehetett volna, de Badó ezúttal is óriási bravúrral hárított. Nagy izgalmak közepette ért véget a mérkőzés, amelyet követően egyik fél sem lehet elégedetlena megszerzett vagy megmentett ponttal, és amelyből színvonalát tekintve is emlékezetes csata kerekedett.