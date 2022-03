A vetődő Kovács Roland hárított ugyan, de fogni nem bírta a labdát, és a berobbanó Tóth Márk közelről a hálóba vágta a második solti találatot, 0–2. Ezt követően kiegyenlítetté vált a közdelem – hazai szempontból a hajmeresztő kezdés után már ez is érdemnek számított. Közben egyre paprikásabbá vált a hangulat. A 30. percben az újra gólhelyzetbe került Tóth Márk szabálytalankodott a kapujából kétségbeesetten, de jó ütemben kirontó Kováccsal szemben. Ő sárga lapot kapott, több játékos pedig a kapus ápolása alatt időt arra, hogy elkezdjenek verbálisan is egymással foglalkozni. A 33. percben Fekete Dávid futott be egy labdát a jobb oldalon, középre adását követően Kriss küldte közelről kapura a labdát, Borbély bravúrral hárított.

A jobbra kiütött labdáját még egyszer kapura suhintották, de ezt is mentette a vendégek portása.

A 35. percben egy ártalmatlan helyzetben a hazaiak követtek el szabálytalanságot, azt követően, hogy a labda már továbbkerült a leendő tetthelyről. Mazán nagyot esett, Nitsch úgy érezhette, hogy kevés lesz bármilyen játékvezetői megtorlás, így fellökte a tettest. Kár volt, ugyanis miközben a hazai játékos sárga lappal megúszta az esetet, Nitsch Máténak már csakis a piros lapot mutathatta fel a játékvezető. Majd felmutatta hamarosan még egyszer, ezúttal a kispadon hangosan reklamáló solti technikai vezetőnek, Lázár Norbertnek. Három percig állt ugyan a játék, de ez a színskála tekintetében tartalmas három perc volt. A pályán ezt követően egyre ádázabb küzdelem folytatódott, robbanásveszélyes hangulatban ugyan, de sikerült a játékra koncentrálniuk a feleknek.

A második játékrész elején érezhető volt, hogy a Városföld szeretne mielőbb lefaragni az előnyéből. Ezt viszonylag hamar meg is tette, az 53. percben Fekete Dávid kapott egy előreívelt labdát, és miután betört a jobb oldalon a 16-oson belülre, szabálytalankodtak vele szemben, 11-es. Kiss Szabolcs állt oda a labda mögé, és a jobb alsó sarokba lőtt, 1–2. Két percre rá a kaputól 21 méterre szabadrúgáshoz jutott a Solt. Mazán állt oda elvégezni a pontrúgást, a bal felső sarokba tartó labdáját Borbély mentette. Tíz percre rá Fekete Dávid tette ki jobbra a labdát Fekete Lászlónak, aki kemény lövést küldött meg a kapura, Borbély bravúrral mentett szögletre. A szögletet követő beadásra Fekete Dávid robbant be, és az ötösről a jobb alsó sarokba csúsztatott, 2–2. Újra egál lett tehát az állás, és újra teljesen nyílt lett a mérkőzés, és világosan érezhető volt, hogy mindkét fél szeretné megnyerni.

A 75. percben Puskás ívelt be a kapu elé, a védők először mentettek, de Puskás visszabelsőzte Bironak, aki hét méterről, balról a bal alsó sarokba helyezett, 2–3. A 79. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai gárda, a kaputól közel harminc méterre. Kiss Szabolcs állt a labda mögé, és a jobb alsó sarokba tekert, 3–3. A hátralévő, a hosszabbítással együtt tizennégy perc a győztes gólért és az idővel folytatott versenyfutással telt el, akadtak helyzetek itt is, ott is, de bármennyire is igyekezett, a kapuba már egyik fél sem talált be, így igazságos döntetlen született. Ezt az eredményt a hazaiak tulajdonképpen győzelemként, míg a soltiak vereségként élhették meg a lefújás után, de csak azt követően, hogy lanyhult a záró sípszót követő szócsata. Remek mérkőzést vívott a két csapat, ezt a találkozót csak annak nem volt tanácsos megtekintenie, aki éppen azon morfondírozott, hogy érdemes volna-e jelentkeznie játékvezetői tanfolyamra. Ha volt ilyen, akkor a gyakran konfliktusokkal terhelt összecsapás láttán alighanem hamar arra jutott, hogy egyszerűbb és békésebb szenvedély a bélyeg- vagy szalvétagyűjtés.