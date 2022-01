– Nagyon sokat jelentett az, mikor a nyáron megkeresett bennünket Nyilas Elek szakmai igazgató, és profi szerződést kínált nekünk – mondja Andor. – Korábban mind a ketten Budapesten játszottunk, de különböző csapatban. Én szerettem volna továbblépni a karrieremben és visszajönni Tiszakécskére. Nyilas Elekkel úgy beszéltük meg, hogy az NB II.-es keret tagja leszek és a felnőttek között fogok edzeni, aztán meglátjuk, hogyan alakul a további sorsom. Ebben az elhatározásomban Zsombor is követett, mert ő is itt szeretett volna játszani, hiszen nemcsak a foci, de sok minden más is ideköt bennünket. Itt élnek a szüleink, itt vannak a barátaink, és itt jártunk iskolába. Igaz, eddig az NB II.-es csapat bajnoki mérkőzésein még nem szerepeltünk, mert az mindig a vezetőedző és a stábnak a feladata, hogy eldöntsék, kit állítanak be a csapatba az egyes mérkőzéseken. Mi az edzéseken eddig is megtettünk és ezután is meg fogunk tenni mindent, hogy jól szerepeljünk. Ők úgy látták, hogy még nem tudunk annyit hozzátenni a csapat jó szerepléséhez, hogy beállítsanak bennünket egy-egy mérkőzésen. Felkészülési talál­kozókon viszont már szerepeltünk.