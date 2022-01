Jagicza Tamás azt is elmondta, hogy a Bozsik-program egy másik vonalon is működik. – A Bozsik-tornákat két részre lehet osztani: egyesületi és intézményi részre. Az egyesületi része a Dusnok KSE, az intézményi része pedig az iskola alá tartozik. Utóbbit a mi falunkban – testnevelő tanár lévén – jómagam fogom össze, és az intézményi Bozsik mellett is járunk folyamatosan tornákra, csak az iskolai bozsikos tornák meccseit hétköznaponként rendezik. Az intézményi vonalon mások az ellenfelek is, elsősorban a Hajós, a Nemesnádudvar, a Császártöltés és a Miske. A tornát mindig más intézmény bonyolítja le. Itt is rendezünk őszi, téli és tavaszi tornákat minden egyes korcsoport számára, ide öt korcsoport nevezhető, az ovis, illetve az iskolás, egytől négyig. A négy korcsoport kettesével fedi le az évfolyamokat, elsőtől nyolcadik osztályig. Ezeken a viadalokon sem hirdetünk helyezetteket, általában apróbb jutalmat kapnak a gyerekek a részvételért.