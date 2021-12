A második félidőt nagy elánnal kezdte a Kecskemét, az 52. percben rögtön Lukács tört kapura, de ballal megeresztett lövését lábbal védte Prokop. A KTE birtokolta a labdát, uralta a játékot, majd némi szerencsével az 57. percben meg is szerezte a vezetést, Szuhodovszki szabadrúgása becsúszott a bal alsóba Prokop kezei alatt (1-2). Egy perccel később majdnem egalizált a Szentlőrinc, de az ektázisban védő Kersák megint a helyén volt. A 60. percben Lukács fogta meg a pozíciót, majd lefordult a védőről, egészen a kapuig robogott a bal oldalon, majd jobbal köténybe lőtte be a hálóba a labdát (1-3). Egy perccel később el is dőlhetett volna a meccs, Katona szerzett labdát, majd Lukács került ismét ziccerbe, de Prokop lábbal hárítani tudott. A folytatásban a Szentlőrincnek kellett volna kezdeményezni, de nem volt átütő erő támadásaikban, majd a 81. percben a kegyelemdöfést is bevitte a KTE. Grünvald húzott befelé balról, majd külsővel a hosszúba lőtt a meglepett Prokop mellett (1-4).