Az 1990-ben megalakult bócsai birkózó szakosztály fejlődése azóta is folyamatos. Németh Szilárd az ünneplő közönség előtt hangsúlyozta, hogy legutóbb hat éve járt a faluban, s már akkor is feltűnt a helyiek életrevalósága. Most pedig egy még takarosabb falut talált, ahol több mint egy generáció óta töretlen a birkózó sport iránti szeretet. Megjegyezte, hogy Csepelen megalapították a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát, ahol az utánpótlás nevelésre fektetik a hangsúlyt.

Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket Fotó: Pozsgai Ákos