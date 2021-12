– Egy éve, újoncként az ­utolsó előtti helyen állt a csapat, most 15 ponttal a hetedik. Minek köszönhető a javulás?

– A leginkább annak, hogy egységesebbek vagyunk, mint valaha. Nem csak a pályán, azon kívül is. A közösség parádés, ezen a szinten ez mindennél fontosabb. Tavaly annyiszor megkaptuk, hogy nem vagyunk a megyei II. osztályba valók, hogy sajnos elhittük. Idén sikerült elérni, hogy a játékosok kétségek nélkül játsszanak. Ősszel bizonyítottuk, hogy a második vonalban is képesek vagyunk bárki ellen helytállni. Lényeges dolog, hogy szinte mindenki rendszeresen jár edzésre, átlagosan 16-17-en edzettünk nyár óta folyamatosan.

– Tavaly szezon közben lett játékos-edző. Mennyire nehéz így irányítani?

– A kényszer szülte ezt, nyáron szerettünk volna találni valakit a kispadra. Nagyon nehéz helyzet, óriási felelősség. Nem tudok száz százalékban a játékra koncentrálni. A játékosok elfogadták, hogy én hozom a döntéseket, mellettem állnak, ha hibázok is esetleg.

– A játékoskeret átlagéletkora 24 év. A csapatban több a 20 év alatti, mint a 30 éven felüli. Mi a cél a bajnokságban?

– A legfontosabb célunk a folyamatos fejlődés. Tizenöt pontot gyűjtöttünk, jó lenne legalább ugyanennyit tavasszal is. Tudjuk, hogy a bajnokság második felében nehezebb dolgunk lesz. Hosszú távon szeretnénk megmaradni az osztályban. Nagyon fiatal a társaság, az idő nekünk játszik.

– Hogy állnak az utánpótlás terén?

– Az utánpótlásunk az alapja mindennek. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy egy ilyen kicsi faluban minden korosztály számára biztosított a versenyzés. Azért dolgozok, hogy ez így is maradjon, Kertész Bence személyében kollégám is akad most már. Boldogok vagyunk, hogy a gyerekek imádnak focizni. A mostani ificsapat volt az első korosztály, akikkel építeni kezdtem, akkor épp U13-asok voltak. Ma az U19-ben játszanak, de többen a felnőttcsapat meghatározó játékosai. Az ő útjuk lehet a példa mindenki előtt. Hiszem, hogy ezek a gyerekek jelentik a garanciát, hogy a csólyospálosi labdarúgás szép jövő előtt áll.

– A játékosok közül kiemelne-e valakit?

– Minden amit elértünk, együtt értük el. Nagyszerű ősz áll mögöttünk. A Csólyospálos tizenegy éve nem szerepelt ilyen jól, de folyamatosan azt mondogatom a játékosoknak, nem szabad, hogy megelégedjünk ennyivel. Megyünk tovább, tesszük a dolgunkat és alig várjuk a tavaszi folytatást.