Személyes élményeket ébresztenek fel a fotók

A kiállítást Libor Zoltán nyitotta meg, aki elmondta: az anyagot átnézve ő maga is örömmel nosztalgiázott. Szinte minden fotó felelevenített benne régi gyerekkori, fiatalkori emléket. Általuk örömmel idézte fel a 80-as és 90-es évek kecskeméti helyeit, eseményeit. A közönséggel megosztotta saját élményeit is.

Kordokumentumok is egyben a fotók

A kiállítás anyagának összeállításakor a Petőfi Népe egykori rovatai adták a fő irányvonalát. Így elég széles spektrumot felölel az a hatvankét fotó, melyet a közönség elé tárul. Kordokumentumok is egyben a fényképek, hiszen korabeli mesterségeket, ismert embereket, jellegzetes helyszíneket, eseményeket jelenítenek meg. Az élet számos területét érintik, így a mezőgazdasági, kulturális, ifjúsági, gazdasági téma egyaránt és arányosan megtalálható az anyagban. A képek nemcsak kecskeméti pillanatokat örökítettek meg, hanem Bács-Kiskun vármegye számos települését érintik.

Visszatekintés a múltba

A tárlat megnyitóján a fotósok közül részt vett Méhesi Éva és Somos László. Méhesi Éva, a lap egykori fotósa megosztotta gondolatait a kiállítás kapcsán.

Elmondta: Jó érzés volt számára újra látni régi, több évtizeddel ezelőtt készült fotóit. Ezen a tárlaton olyanok is láthatják a képeit, akik akkor még nem éltek, vagy még gyerekek voltak. A kortársai pedig vele együtt nosztalgiázhatnak egy-egy eseményt vagy életképet megjelenítő fotóval. Ráadásul Méhesi Éva számára azért is fontos e tárlat, mert fiatalon elhunyt férje, Straszer András fotói is láthatók. Egykoron mindketten a Petőfi Népe fotóriporterei voltak.

Aki szeretne nosztalgiázni, a kiállítás május 25-éig megtekinthető.