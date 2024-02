Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere a kiállításmegnyitón elhangzott méltatásában Szakál Aurél múzeumigazgatói tevékenységének elévülhetetlen érdemeire emlékeztetett, mind mondta, kutató munkája, publikációi és gyűjtőmunkája hiteles és részletes információkkal, adatokkal gazdagította a Thorma János Múzeum gyűjteményét.

A kiállítást N. Kovács Zita a bajai Türr István Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, hogy a kiskunhalasi Thorma János Múzeum múzeumtörténeti időket él. – Szakál Aurél közel harminc éves igazgatása alatt a Thorma János Múzeum már nem az elfojtott ásítások helyszíne, mert bebizonyította, múzeumba járni izgalmas – mondta a művészettörténész, kiemelve, hogy a kiskunhalasi múzeum, mint intézmény a városban és a társadalomban betöltött szerepe a három évtized alatt országos szintre ismert és elismert lett.

– A Szakál Aurél által képviselt muzeológiai szemlélet, gyűjteményezési koncepció és annak alkalmazása olyan sokszínű, nemzetközi szemléletmódot igényelt, amely alapján megújította nem csak az intézmény gyűjteményeit, a gyűjteményi munkán alapuló alapkutatásokat, a gyűjtemények között kialakított több tudományt is érintő szemléletet és munkát, de az erre épülő kiállításokat, a kiállítási technikákat és a szakmai eredményeket, valamint a kiállításban látható tárgyakat publikáló most már több mint 130 remek kiadványt is – tette hozzá a bajai múzeum igazgatója.

Hangsúlyozta: – Szakál Aurél a néprajzi, történeti, régészeti és művészeti gyűjtemények kiegyensúlyozott, gondos, koncepcionális gyarapításával, a szakmai kutatások publikálásával, a könyvkiadással, a jövő múltját reprezentálja, ahol a gyűjtés, a rendszerezés, a digitalizálás, a műtárgyvédelem, a kutatás és bemutatás területei egyformán fontosak.

Vezetése alatt 1995 végétől 2023-ig a kiskunhalasi múzeum gyűjteménye 62 ezer darabról közel 120 ezer darab tételre gyarapodott. Ez több mint 85 százalékos növekedést jelentét.

N. Kovács Zita emlékeztetett, hogy Szakál Aurél szakmai munkájának köszönhetően a kiskunhalasi múzeum mára olyan korszerű közgyűjteménnyé vált, amely hozzáértéssel, jó arány érzékkel és jó ízléssel vonta be az elmúlt évtizedekben az állami, az Európai uniós és a magánmecenatúrát, és a múzeum baráti kör 1996-os létrehozásával a civil erőforrásokat az intézményi fejlesztésekbe.

– Az elmúlt évtizedekben Szakál Aurél vezetésével jelentős eredményeket értek el a kiskunhalasi múzeumban szakmai, társadalmi, infrastrukturális területen egyaránt, ezt jelzi az 1999-ben és 2018-ban elnyert Az Év múzeuma kitüntető cím és a 2012-ben megkapott Év múzeuma oklevél. Az elmúlt években megvalósult az épület felújítása, akadálymentesítése, a tetőtér beépítése raktárnak, illetve restaurátor műhelynek. Európai hírű, országosan kimagasló eredmény az új múzeumi szárny építése is – tette hozzá a bajai múzeumigazgató, aki szerint A 65 év – 130 könyv című új időszaki kiállításban bemutatott Szakál Aurél által publikált műtárgyak és kiadványok egy olyan egyedülálló vállalkozás, életmű eredményeit mutatják be, amely európai kitekintéssel is rangos, figyelemre méltó és érdemes.