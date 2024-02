Az előadót Szunyi Anikó, a Platán Utcai Általános Iskola igazgatója mutatta be. Elmondta, Kiss Zsoltné Pécsi Katalin alapító pedagógusa volt a Platán-iskolának. Számára a tanítás, a rajzelemzés vagy éppen a grafológia nem csak egy munka, hanem hivatás. Kriminalisztikai szakemberként is méltán elismert. Pedagógusként a munkája nem volt mindig könnyű, de annál értékesebb. Mindig igyekezett tanítványainak átadni a tudás mellett, a kultúra és a művészet szeretetét is. Elkötelezett szakember, folyamatosan képzi önmagát, friss és innovatív módszereket alkalmaz.

Számomra laikusként valami csoda, hogyan képes valaki az íráskép egészéből, valamint az íráselemek méretéből, elhelyezkedéséből, egymáshoz és az egészéhez viszonyított arányából, az őket létrehozó mozdulat irányából, sebességéből, nyomatékából információkat nyerni az író személyiségéről, gondolkodásmódjáról, munkamódáról, érzelemvilágához, önmagához való viszonyról. Ez egy nagyon összetett és nehéz szakma – fogalmazta meg Szunyi Anikó.