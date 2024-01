A darabot Peller Károly rendezte, akinek ez az első rendezése Kecskeméten. Elmondása alapján nagyon megörült a felkérésnek. Cseke Pétert régóta ismeri, és sokat dolgozott Szente Vajkkal és Galambos Attilával. Az eredetileg színművész, operetténekes életébe fokozatosan gyűrűzött be a rendezés, ami a kezdetektől nagyon foglalkoztatja, és színészként is képes a direktori tapasztalataiból profitálni a színpadon. Mint fogalmazott, noha nagyon szeret játszani, az előadás létrehozása is rendkívül érdekli.

Ami érdekesség, hogy Collodi Pinokkiója számos megrázó mozzanatot, szinte horrorszerű elemet tartalmaz, ami ebből a darabból kimaradt. Peller Károly elmondta, hogy adott volt az eredeti német szövegkönyv, ami nélkülözte Collodi eredetijében olvasható nehezebb jeleneteket, de még annak szövegén is sokat lágyítottak, mert a német színház eltérő a magyartól, nem olyan szívhez szóló, mint hazánkban. A rendező szerint a darab üzenete, hogy ne veszítsük el a jóba vetett hitünket, de ne is dőljünk be mindennek, ami csillog, mert a csábító szavak mögött is azt kell látnunk, hogy ki mondja azokat. Erről nyújt kiváló példázatot a gonoszsággal és ármányokkal kikövezett út, amit Pinokkió végigjár a nagy kalandja során, ami egy felnőtté válás története is egyben. Pinokkió mindvégig képes volt megőrizni mások jóságába vetett hitét, ami annak köszönhető, hogy az első ember, akivel találkozott, Gepetto volt, apja, akihez a tündér varázsolta, és aki szerette őt. Peller Károly kiemelte, hogy a darab zenés volta, az egymást sűrűn követő dalok a gyermekek figyelmét hivatottak lekötni, csakúgy, mint a színpompás jelmezek, és a látványos színpadkép. Ez utóbbit egyben igyekeztek úgy kialakítani, hogy a gyermekek fantáziáját is mozgósítsák.