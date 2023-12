Szombaton a helyi Zabavna Industrija tamburazenekarral együtt hat tambura együttes műsora a Budapestről érkezett Babra zenekar fellépésével kezdődött, a horvátzsidányi Zidanske Zvijezdice tamburásainak műsorával folytatódott. Ezt követően a színpadot a vajdasági Tamburás Tesók Zenekar vette birtokba, hogy végül a mohácsi Planina Orkestar és a pécsi Panonski Tamburaski Orkestar zárja a még komolyzenei darabokkal is színesített műsort. Aki azt hitte, hogy ezzel a műsornak vége, az bizony tévedett, mert az esemény fő attrakciójának az bizonyult, amikor az utolsóként fellépő pécsi együtteshez valamennyi zenekar csatlakozott, és a közel ötven zenész által közösen előadott két dallal igazi örömzene zárta a koncertet.

– A horvát nemzetiségűek lakta település, Dusnok immár kilencedik alkalommal hívta meg az ország legjobbjai közé tartozó tamburazenekarokat.

A fesztivál megrendezését a Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Dusnoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Dusnok Község Önkormányzata és helyi vállalkozások segítették. A nemzetiségi hagyományaikat példaértékűen ápoló dusnokiak körében is népszerű tambura és a tamburazene elsősorban a Balkánon terjedt el, ideértve Horvátországot, Szerbiát, Boszniát, Hercegovinát és Montenegrót. Így a koncerten fellépő tamburások is elsősorban ezeknek a népeknek a dalait énekelik, muzsikálják, de a több évszázados együttélés eredményeként sok magyar dal is bekerült a zenekarok repertoárjába. A vajdasági Planina együttes kitűnő énekese pedig kifejezetten autentikus magyar népdalokat énekel, tamburakíséret mellett. Ám hogy a zenekarok mindenkinek kedveskedjenek, néhány alkalommal egy-egy strófát magyarul és horvátul is elénekelnek – mondta el a főszervező, a dusnoki Pozsonyi Dávid, a Zabavna Industrija vezetője.

A budapesti Babra zenekar muzsikáját ezúttal is a megfellebbezhetetlen profizmus uralta. Fellépésük alatt a közönség több alkalommal merülhetett alá a tamburazene vérpezsdítő dallamainak világába. A profizmust a Zeneművészeti Egyetemen szerzett diplomák mellett az is igazolta, hogy a zenekar tagjai immár hosszú ideje játszanak együtt, ugyanabban a formációban. Az autentikus népzene megszólaltatásában meghatározó szerep jutott Koller Dániel prímtamburásnak, Babcsán Bence brácstamburásnak, az énekes és egyben tamburabőgős Varga Veronikának, Horváth Bálint basszprítamburásnak, Réti Benedek harmonikásnak.