A gazdagon illusztrált könyv célja, hogy a kétszáz éve született költőt új megvilágításba helyezze. Az írónő alapos kutatómunka után oly módon rendszerezte a szakirodalmat, hogy az mindenki számára izgalmas olvasmány legyen. A rajongói kézikönyvből megismerhetjük Petőfi Sándor kalandos életútját és azt az izgalmas korszakot, amelyben élt, különös tekintettel az 1848-49-es szabadságharcra, de a kor nőalakjai is fontos szerepet kapnak.

Miklya-Luzsányi Mónika a könyvbemutatón elmondta, mivel a kötet elsősorban a diákoknak szól, ezért az összeállításnál azt is figyelembe vette, hogyha most élne Petőfi, akkor mit posztolna ki magáról a közösségi médiában. Törekedett arra, hogy olyan kifejezéseket használjon, amit a mai fiatalok is használnak.