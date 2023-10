– Tizennégy éve, 2011 őszén indult útjára az alkotótábor a néhai Mondok József izsáki polgármester biztatására, illetve segítségének köszönhetően még az akkori Kőris tanyámon. Akkor már pár éve működött a nyári alkotótábor, illetve még ezt követően is jó néhány évig folytatódott. Ezért is lett a mi táborunk neve akkor Őszi Izsáki Képzőművészeti Alkotótábor. A tábornak az ideje azóta is minden évben októbor második hetére esik. Évről-évre a fő támogatónk az izsáki önkormányzat, de emellett néhány helyi és persze nem izsáki cégek és magánszemélyek is segítik évről-évre kezdeményezésünket. A támogatásaikért cserébe alkotásokat választhattak az itt dolgozó művészek munkáiból – mondta el a baon.hu érdeklődésére Ziegler Németh Ferenc festőművész, a tábor létrehozója.

Figyelve arra, hogy a választott kép értéke nagyobb legyen, mint a felajánlott támogatás. – Három éve, 2020-ban ünnepeltük volna a 10 éves évfordulónkat, de a járványhelyzet miatt ezt 2021-re halasztottuk. Ekkor már méltón ünnepeltük meg a jubileumot. Az alkalomra egy kisebb kiadványt is készítettünk, melyben mind a 39 alkotó szerepelt egy-egy munkával akik ez idő alatt egyszer is elfogadták meghívásunkat. A megnövekedett költségek miatt tavaly dr. Bozóky Imrével, Izsák város polgármesterével egyetértettünk abban, hogy ettől az évtől kezdve, kétévente rendezzük meg a tábort. Idén a vendégek, köztük három erdélyi művész, október 8-án érkeznek, Az elmúlt évek mintájára a Vino Étterem és Panzió ad otthont a táborunknak. Ahogy ez lenni is szokott, a tábor végén egy zárókiállításon láthatnak egy összegzést az érdeklődők a tizenhárom alkotó munkáiból – sorolta Ziegler Németh Ferenc táborvezető.

Az ünnepélyes tárlatnak az izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház ad helyet október 14-én. A vendégeket 16 órakor dr. Bozóky Imre polgármester köszönti, a tárlatot Árvai Zoltán a Magyar Televízió M5 csatornája, Librettó kulturális műsorának műsorvezetője nyitja meg. Közreműködnek az izsáki Sárfehér Néptánc Együttes tagjai. A kiállítás október végéig látogatható az intézmény nyitva tartási idejében.