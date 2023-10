A kerettörténet (kényszerleszállás a sivatagban, megismerkedés egy rejtélyes kisfiúval, a visszatérés) valóságba oltott mese, megtörtént események költői változata. Az igazi mesevilág a B-612-es kisbolygón tárul elénk. Ezen a gyermekkort idéző játékbolygón él a címszereplő, s innen indul el látogatóba a szomszédos planéták lakóihoz.

E különös mesefigurák valamennyien a valóság visszásságairól beszélnek. A gyermekmesén belül ott van egy másik, filozofikus mese: egy gyermek utazásának története, aki ártatlan szemével értetlenül figyeli a felnőttek világát. Hat bolygón tett látogatás tanítja meg a kis herceget, miképpen nem szabad élni. A 120 éve megjelent történet a világ 50 legolvasottabb műve között szerepel. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színpadán egy igazán különleges vizuális utazás várja a kicsiket és nagyokat.

A darabot Sipos Imre állította színpadra, akinek értelmezése szerint Saint-Exupéry meséjének kozmikus magányról szóló üzenete ugyan felnőtteknek szól, de a történet és a különleges vizualitás a gyermekeket is elvarázsolja. − A darab a kozmoszban játszódik, az egész előadást végigkísérő mozgó animáción is megjelenik. Nem videóklipszerű akcióval igyekszünk megragadni a fiatalok figyelmét, hanem a történet mellett a varázslatos, komplex vizuális és zenei élménnyel. Emellett az is leköti a gyermekek figyelmét, hogy a kis herceget alakító fiatalok az ő korosztályukból valók − fejtette ki véleményét a rendező arról a kérdésről, hogy miként tudják megragadni az ifjabb korosztály figyelmét az új gyermekdarabbal.

A kis herceget váltott szereposztásban játssza Kószó Botond és Pölös Bálint. Sipos Imre elmondta, hogy mintegy négyfordulós szereplőválogatás eredménye a két kis főszereplő kiválasztása. Mint fogalmazott, kezdeti félelme nem igazolódott be, miszerint az ifjú szereplőknek nehézséget okoz az egy órányi darabban való koncentráció és a feszes ritmusú játék, hiszen a fiatalok kitűnően helytállnak.

A róka szerepén két színművész osztozik, Magyar Éva és Lakatos Máté egyszerre alakítja a kis herceget a kapcsolatok fontosságára megtanító, kezdetben vad, majd a figyelem erejével megszelídített állatot. A róka két aspektusát, a vadat és a szelídet jelképezi a férfi és a női szereplő. − A vadállatban két lélek lakik. Az egyik a vadállatban lakozó veszélyes lélek, mely megszelídítésre vágyó, a szelíd, női pedig a kapcsolatot építő. A róka tehát nem férfi vagy nő, hanem férfi és nő. A gyerekeknél nem okoz zavart a kettős tudat, mert ők egy vad és egy szelíd rókát látnak majd − mondta Sipos Imre.