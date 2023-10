A könyvben egy hosszú ideig a jó ügyért dolgozó férfi emlékeinek kiemelt és talán legfontosabb részletei tárulnak elénk – tette hozzá Kriskó János, majd hangsúlyozta, hogy dr. Varga László a maga módján Kecskemét városáért nagyon-nagyon sokat tett.

– Mindennek rendelt ideje van – ez nem más, mint az Isten csodálatos munkája

– mondta dr. Varga László. Hozzátette, hogy igencsak furcsának mondható életútjában úgy véli az történt, ott történt és úgy történt minden, ahogy kellett.

A lelkész elmondta, hogy a könyv címe a Bibliából származik, és fel is olvasta azt a részt a Szentírásból. A lelkész az életútjáról is beszélt. Elmondta, hogy a háború előtt három évvel született, a háború idején volt gyerek és háborúban éli most idős napjait is. Isten megőrzött a háborúban, utána szép éveket élhettem meg, azután a borzalmas Rákosi idő következett, megélhettem a „csodálatos” 56-ot, aztán a borzalmas terrort, a kommunizmus, a besúgás és a megfigyelés időszakát, a rendszerváltás örömét, annak csalódását és - én vallom - az elmúlt konszolidált 13 évet – mondta a lelkész.

Hangsúlyozta: megtanultam, hogy véletlenek márpedig nincsenek, csak Gondviselő és gondviselés. Éppen akkor, éppen ott, éppen úgy, éppen azt teszi, amit kell! Mert „Mindennek rendelt ideje van!”