Baján szombaton délután múltidéző tárlatvezetésre hívják az érdeklődőket egy 1879 óta működő kékfestő műhelybe, ahol bemutatnak egy 1868-ban készült, az elmúlt hónapokban restaurált mintázógépet is. A vezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a 19. századi textilnyomást forradalmasító gép történetébe. A látogatók virtuális sétán is részt vehetnek, ahol a város téglafalazatú csatornarendszere és a Szentháromság téri csapadékvíz-elvezető csatorna felújítási munkálatait mutatja be az előadó.

Kalocsán az elmúlt 25 év régészeti feltárásairól nyílik időszaki kiállítás szombaton délelőtt a Viski Károly Múzeumban, amely egyébként a Kalocsai Sárköz tájmúzeuma. Tízféle gyűjteményt őriz, a múzeum egyik legértékesebb része a kalocsai ásványgyűjtemény. A megnyitó után a szervezők Dunapatajra várják az érdeklődőket, ahol a református templom gótikus elemeinek feltárásáról lesz bemutató. Kalocsán emellett orgonajáték is lesz a Nagyboldogasszony székesegyházban. A szombat délutáni hangverseny után bemutatják a székesegyházat, megtekinthető lesz a templom barokk tere.

Kecskeméten szombaton és vasárnap is képzőművészeti, alkotó tevékenységet, valamint nyomozós játékot szerveznek családoknak a Cifrapalotában. Az alkotó tevékenység folyamán a szecesszióé lesz a főszerep.

A programsorozathoz a vármegyéből a kiemelt események mellett csatlakozik még Csikéria, Szabadszállás és Uszód is kóruskoncerttel, történelmi sétával és iskolabemutatóval.

A Bács-Kiskun vármegyei eseményekkel kapcsolatos további részletek, a programokon való részvételi tudnivalók az oroksegnapok.gov.hu/programok oldalon tekinthetők meg.