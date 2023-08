A nagyszínpadon fellépett Tijn Trommelen Quartet feat. Thimo Niesterok, a Sant Andreu Jazz Band és Bohém Ragtime Jazz Band. A Cargoport színpadon Lukács Eszter Jazz Core a Jazzleman Quartetés az Emanuele Urso "King of Swing" and his Quartet zenekarokat láthatták a kilátogatók. A Neumann Placcon Pocsai Kriszta & Gyárfás István, Tom White & the Mad Circus és a Cafuné adott koncertet. A koncerteket követően az all stars, vagyis a fellépőkből alakult alkalmi formáció játszott, fergeteges bulit teremteve a nagysátorban.