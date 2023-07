Az eseményt Vass Roland, a könyvtár szakmai vezetője nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy nemcsak az intézmény, hanem a város, és annak lakosai életében is fontos ez az ünnep, hiszen szinte napra pontosan 10 éve, 2013. július 6-án, a Városi Napok keretén belül került sor a felújított könyvtár átadására.

A cél az volt, hogy a könyvtár még az addigiaknál is központibb szerepet töltsön be a közösség életében. Ennek érdekében az elmúlt évtizedben szinte teljesen megújult a könyvállomány, bővítették szolgáltatásaikat, és sokszor erőn felüli mennyiségű rendezvény lebonyolítására is sor került – sorolta a könyvtárvezető.

A könyvtár munkatársai a kiállított fotókkal idézték fel az elmúlt tíz esztendő legfontosabb történéseit. Az intézmény mindennapjait bemutatandó képsorokat egy sajtómegjelenéseinkből álló összeállítás színesítette.

Vass Roland beszédében kiemelte, a Tini-Kuckó létrehozását, a „Legyél Te is diákkönyvtáros!” programjuk országos mintaprogrammá válását, valamint, hogy az intézmény az „Én könyvtáram” módszertan hivatalos alkalmazójává lett.

– Könyvtárunk tíz év alatt százezer látogatót fogadott, több mint 600 rendezvényt, csoportos foglalkozást tartottunk, melyeken megközelítőleg 27 ezren vettek részt. A most kiállított pillanatfotókkal megpróbáltuk azt szemléltetni, hogy egy vidéki kis könyvtárban mi mindennel foglalkozik a dolgozó napi kötelező feladati mellett – hangsúlyozta a könyvtárvezető, aki egyben köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az elért eredményekhez.

Az ünnepi tortát Vass Roland és Süveges-Holczmann Andrea vágta fel

Fotó: Szabadszállási ÁMK Városi Könyvtár

Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója beszédében kiemelte, hogy a szabadszállási könyvtárnak komoly múltja van, hiszen 168 éve áll a település szolgálatában. Ehhez képest az elmúlt 10 év még nem tűnik olyan soknak, viszont a közben elvégzett munka igen. Látszik, hogy az itt élők szeretik és használják is könyvtárukat – fogalmazott a megyei könyvtár vezetője.

Bugyi Andrásné, a város kulturális tanácsnoka, önkormányzati képviselő köszöntőjében köszönetet mondott az intézmény dolgozóinak az elért eredményekért. Vass Rolandnak, aki a könyvtárosi munkában, Süveges-Holczmann Andreának, aki pedig emellett a helytörténeti kutatásban is kiveszi résztét.

Darabos József, a város polgármestere beszédében elmondta, Szabadszállás életében fontos művelődéstörténeti dátum 1855, ekkor jött létre ugyanis a település könyvtára.

Az intézmény könyvállománya akkoriban igen csekély volt, mivel csak 170 kötetet tudhatott magáénak, ami harminc év alatt közel ezerre duzzadt.

A második világháború előtt a könyvtár a községháza tanácstermében működött, majd később a művelődési házba költözött. Önállóvá hatvan évvel ezelőtt vált az intézmény, amit akkor dr. Lukácsi Jánosné vezetett. Vass Roland elődjei Nagy Gézáné és Lőrincz Imréné voltak - idézte fel az intézmény történetét a város első embere.