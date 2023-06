A Múzeumok Éjszakája alkalmából június 24-én, szombaton 16 órától megnyitják a múzeum kapuit, koncertekkel, bábszínházzal, rajzversennyel, kézműveskedéssel, előadásokkal és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. Fellép a Pöttyös bögre zenekar, a Kiskun Táncegyüttes, a Csimota zenekar, Gusztos Enid és Gusztos Bence, valamint a Lyra együttes is. Az este folyamán megtekinthető lesz egy kiállítás is 48-as tárgyakból is.