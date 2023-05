Gulyás László rövid köszöntőjében elmondta, a gálaműsor összeállításakor arra törekedtek, hogy a tánc és a népművészet iránt érdeklődő vendégeknek bemutassák a múltat, a jelent és a jövőt is. Mint mondta, abban bízik, hogy ez a negyedszázad olyan alapot rakott le Kiskunfélegyházán, hogy ebből a fészekből újabb negyedszázadok múlva is táncos palánták repülnek majd ki.

Csányi József, polgármester is köszöntötte a jubiláló együttest. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a Padkaporos táncosai szinte minden városi rendezvényen bearanyozták a félegyháziak az életét. A város első embere a negyedszázados évfordulóra nem érkezett üres kézzel. Elmondta, hogy az együttes vezetőjének kérésre egy új gyakorlószőnyeget vásároltak a Padkaporos Táncházba. Mindezek mellett Balla László alpolgármesterrel közösen a város elismerő oklevelét is átadták a 25 éves Kiskunfélegyházi Padkaporos Néptáncegyüttes vezetőjének, megköszönve a folyamatos, magas szintű művészeti tevékenységet és a város kulturális életében játszott szerepüket. Az oklevél mellé egyedi, a jeles alkalomra készül plasztikát is kapott az együttes. Elismerésben részesült Kátai Tibor, az együttes vezető tánctanára is a folyamatos, magas szintű művészeti tevékenységéért, az ifjúság neveléséért.

A Padkaporos munkája egyben üzenet és meghívás is mindannyiunk számára

– Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk – idézte Kallós Zoltán, néprajzkutatót dr. Ónodi Izabella, a művelődési és szociális bizottság elnöke a jubileumi köszöntőjében. Majd így folytatta: a Kallós Zoltán mondata az egyik legtalálóbb megfogalmazása a nyelvében és kultúrájában élő nemzet küldetésének. Mozgás- és zenei kultúránk, bővebb hazánk, a Kárpát-medence, valamint szűkebb otthonunk, Kiskunfélegyháza és környéke szellemi jövőjének záloga. Ahogyan táncolnak, énekelnek és muzsikálnak gyermekeink, úgy fognak az ő gyermekeik is azonosulni hagyományainkkal, s részesei lenni annak a több mint ezeréves körforgásnak, amelyet magyarságnak hívunk. A Padkaporos Táncegyüttes negyedszázada őrzi és táplálja és növeszti ezt a lelki és szellemi lángot, a magyar népzenét és néptáncot, amely hallatán nem csak testünk minden porcikája kel táncra, hanem csukott szemünk előtt úgy pörögnek le az elmúlt évszázadok, mintha azokat mi is végig éltük volna. A Padkaporos munkája egyben üzenet és meghívás is mindannyiunk számára, hiszen, ha mi is ilyen lelkesedéssel, kitartással és szorgalommal őrizzük a lángot, akkor Kiskunfélegyházán is természetessé válik, hogy minden magyar gyermek szíve megdobban a népzene hallatán és a néptánc láttán – fogalmazott a biztossági elnök.