A munka során a 150 kilométer hosszú magyarországi szakaszon a régi vágányokat elbontják, újjáépítik, és mellette egy teljesen új második vágányt építenek ki. A felsővezeték-hálózatot szintén elbontják és újjáépítik.

Mint minden nagyberuházás esetében, itt is a szükséges régészeti dokumentációk elkészülése, és a felmérések után elkezdődtek a próbafeltárások Kelebia és Tompa térségében az épülő vasútvonal nyomvonalán. A Kecskeméti Katona József Múzeum szakemberei Kelebia mellett egy több korszakot magába foglaló lelőhely feltárását végzik.

– Az őskori, szarmata kori és a késő középkori településekhez kapcsolódó jelenségeken kívül egy avar kori temető részlete is előkerült. Az ásatás vezetője Patyi Eszter, de a feltáráson a múzeum több munkatársa is részt vett – számolt be a magyarepitok.hu. A feltárás részleteiről Sóskuti Kornél, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa közölt információkat, aki a vasútépítés déli szakaszán koordinálja a régészeti munkálatokat.

Elmondta, hogy az aktuális kivitelezési szakaszon, azokon a helyeken végeznek próbafeltárásokat, ahol a földmunkák veszélyeztetik a régészeti emlékeket.

Ahol szükségesnek tartják, ott további feltárásokat is végeznek, így találtak rá Kelebia közelében az avar kori temetőre a föld alatt.

A szakemberek számára is meglepetés volt, mert az itt ismert régészeti lelőhelyek adattári anyagi alapján nem volt tudomásuk a temetőről.

A 700-as és 800-as évekre datálható temetőrészlet több tucat sírját tárták fel. A sírok egy részét a sírrablók megtalálták, de a korabeli fosztogatások ellenére szinte mindegyik temetkezésben maradtak leletek. Az elhunytakat teljes viseletben, ékszerekkel (fülbevaló, gyöngynyaklánc, veretes övek) együtt temették el, a túlvilági élethez étel- és italmellékleteket helyeztek melléjük, melyekről az előkerült archaeozoológiai leletek és kerámiaedények is tanúskodnak – közölte Sóskúti Kornél.

A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa beszámolt arról is, hogy fegyverzetükkel együtt, teljes díszes övgarnitúrával eltemetett harcosok sírjait találták meg, melyeket a korábban említett korabeli fosztogatások szerencsére érintetlenül hagytak. A lelőhelyen nemcsak avar kori sírok, hanem bronzkori, szarmata és középkori településekhez kapcsolódó jelek is megtalálhatóak, amelyek feltárása is folyamatban van – írja a magyarepitok.hu.