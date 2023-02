A Magyar Művészeti Akadémia tavaly őszi közgyűlése hét regionális munkacsoport létrehozásáról döntött annak érdekében, hogy a köztestület a hazai és a határon túli magyarlakta területek művészeti-kulturális életében tovább erősítse aktív jelenlétét, segítse a helyi szintű kapcsolatépítést. Ennek egyik munkacsoportja a kecskeméti, elnöke pedig Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója.

Kiss János, az MMA alelnöke köszöntőjében kifejtette, hogy köztestületük egyik legfontosabb döntése volt a regionális központok létrehozása, melyek közül a kecskeméti sorrendben a harmadik. A Kecskemét központú régióból huszonkét akadémikus és több mint húsz nem akadémikus köztestületi tag fejezte ki részvételi szándékát a munkacsoportban.

A regionális elnök vezette munkacsoport elsődleges feladata, hogy figyelemmel kísérje, segítse környezetében az egyéni és közösségi művészeti- és művészetelméleti tevékenységet, a helyi alkotómunkát és a kulturális értékteremtést, ezzel is szolgálva a regionális művészeti munka fejlesztését, a helyi közösségek megerősítését.

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke szerint a regionális központ megalakulása üzenet, a kultúra üzenete, ami mind a jobb, mind a nehezebb időben is tartalmat közvetít az embernek a művészeti ágakon keresztül. Ez pedig a mindennapi életben, valamint az igényes szellemi életben is szükséges táplálékot jelent. Hangsúlyozta: Kecskemét és Bács-Kiskun is hatalmas értékekkel rendelkezik, ahol a régiós munkacsoport értékes munkát végez majd.