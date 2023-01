A Nemzeti dal című költemény minden magyar ember számára, az egyik legelső hazafias irodalmi élmények egyike.

Ez az érzés húzódik amögött, hogy Thorma János Talpra magyar! című festményét ismerősnek érezzük mindannyian, és közelállónak hazafias lelkületünkhöz ma is, a 21. században.

– mondta Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából a kiskunhalasi Thorma János Múzeumban, a festő történelmi tablóját bemutató kiállítás csütörtök esti megnyitóján.

– A kiállítás a monumentális méretű festmény keletkezés-történetének, utóéletének és művészettörténeti értékelésének bemutatására vállalkozik a nagyközönség számára – hangzott el a megnyitón, ahol a Halas Concert Band zenés nyitányát követően Bányai Gábor fejlesztésekért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott:

– Ez a kép nagyon fontos Kiskunhalas polgárainak és minden magyarnak, aki szereti a hazáját és tiszteli a történelmét.

– A legfontosabb szimbólumok, amiket a képen mindannyian a szívünkbe tudunk zárni, azok ott vannak rajta. Ott van Petőfi Sándor, legnagyobb költőink egyike, a nemzeti zászló és minden olyan jelkép, amit napjainkban is kezünkbe vesszük és a magasba emeljük – mondta.

A képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Kiskunhalason született Thorma János Talpra magyar! című képe összeköti nemcsak a költőt és az akkori történelmi kor nagyjait, a sok-sok ezer embert, akik akkor ott az Egyetem téren Pesten összegyűltek, hanem összeköti Klebelsberg Kuno művelődési politikust is a mai korral, aki később megmentette a képet a nemzetnek. Neki is köszönhetjük, hogy ma a kiskunhalasi képtárban őrizhetjük az utókornak ezt a festményt.