– Kulturális csemege várja az érdeklődőket pénteken délután 15 órától a Nagyvendéglőben. A „Kardot fogék kezembe” program keretében megzenésített Petőfi versek hangzanak el Pálinkásné Balogi Beáta és Pálinkás Gyula református lelkészek tolmácsolásában, majd az amatőr irodalmi színpad előadását tekinthetik meg az egybegyűltek. Paróczi Ádám Petőfi a Kiskunságban címmel tart előadást. Szombaton a természet szerelmesei számára kínál felhőtlen kikapcsolódást egyesületünk. A hagyományos téli strázsa túra ezúttal a Petőfi-emlékévekhez kapcsolódik. A túrázni vágyók három kategóriában, 7, 16, 23 kilométeren indulhatnak. A nevezők száma közel hatszázra tehető – mondta el a baon.hu érdeklődésére Buza Vince, a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Túraegyesületének vezetője.

– A kellemes, karácsonyi hangulatú túrán a résztvevők megismerhetik a költő és családja Szabadszálláson töltött éveinek emlékeit és a Helytörténeti Gyűjteményt. A tíz ellenőrzőpont közül hét Petőfi-emlékhelyen lesz berendezve, ahol egy információs tábla segítségével mutatjuk be a költőhöz kapcsolódó történéseket. A túra része az Ötpróbával Párizsba és zárórendezvénye a Kiskunsági Barangolók Túrakupa programsorozatoknak. A rajt és cél stílusosan a város központjában, a Nagyvendéglőben lesz, amit hajdanán a Petrovics család is bérelt. A túra résztvevőit gyümölccsel, édességgel, melegítő italokkal várják a szervezők, és minden résztvevő ajándékba kap egy, a Petőfi-emlékév tiszteletére elkészült, hiánypótló turisztikai információs térképet, melyen a Felső Kiskunság túra- és kerékpáros útvonalai mellett az érdeklődők követhetik Kiskőrös, Dunavecse, Szalkszentmárton és természetesen Szabadszállás Petőfi-emlékhelyeit is. A kétnapos rendezvényt egy Petőfi-emlékeket feldolgozó kiállítás is színesíti – tette hozzá Buza Vince.