A napjainkban is egyre erősödő Erzsébet-­kultusz egyik legfontosabb közvetítője a király­néról szóló, világszerte ismert zenés darab, Michael Kunze–Lévay Sylvester Elisabeth című musicalje. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a tavalyi évadban mutatták be a darabot Szente Vajk rendezésében, címszerepben Polyák Lillával, Bori Rékával és Kovács Gyopárral. A főszereplő rendhagyó és különleges jelmezeit Kovács Yvette Alida tervezte, a kecskeméti színház varrodájában készítették, a főszabász Varga Katalin volt. Az Én Sisim című kiállításon a Gödöllői Királyi Kastélyban látható most a címszereplő, Polyák Lilla gyönyörű jelmeze.