A kiemelkedően sikeres Elisabeth után ismét musicalt álmodtak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színpadára. Juhász Levente - Szente Vajk - Galambos Attila Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című klasszikusából készített musical változatot.

Szente Vajk, a darab rendezője elmondta, hogy a mű kőszínházra íródott, és noha a Margitszigeten és az Erkel színházban is bemutatták már, de az alkotók Cseke Péter direktorral együtt mindvégig úgy gondolták, hogy Kecskeméten is legyen premier. A rendező hangsúlyozta, hogy a darab a hazaszeretet kérdése mellett a kőszívűek és nem kőszívűek harcáról szól.

Szente Vajk hangsúlyozta: a darab megvalósításhoz nagyon jó társulat szükséges, és sok mindennek adottnak kell lennie a tökéletes végeredményhez: kell hozzá tánckar, nagylétszámú társulat jó énekesekkel, nagyméretű színpad, zenekar és énekkar.

A cselekmény mindenki számára ismert, örök történet, melyet mindig jó újraélni.

A színműben két szerepet is kettőztek: Baradlay Ödönt Juhász Levente és Mechle Christian, Baradlayné Máriát Polyák Lilla és Märcz Fruzsina játssza. A mű direktora elmondta, hogy Már a Beszélő köntösnél felmerült Cseke Péterben, hogy Juhász Levente szereplője is legyen a darabnak, de akkor ezt még elhárította, mert csak zeneszerzőként szeretett volna jelen lenni, most pedig már beleengedte magát az új kihívásba. Mechle Christiant azon a tavaszi nagy castingon szemelték ki, melyen 400 jelentkező közül választották ki a legjobbakat.

A rendező elmondta, hogy Polyák Lillával hosszú ideje összekapcsolódik pályafutásuk, Märcz Fruzsina pedig a színház egyik első számú színésznője, hatalmas prózai szerepekkel háta mögött, aki kis túlzással először viselt mikroportot az Elizabethben, hiszen ő prózai szerepekben pallérozódott. Szente Vajkot színészi kvalitásai mellett a Rómeó és Júliában játszott zenés szerepe győzte meg arról, hogy énekesi minőségben is magas szintű teljesítményt képes mutatni. A művésznő nagy erővel készült szerepére.

Märcz Fruzsina nagy kihívásként tekint szerepére, amire május óta tudatosan, énektanár segítségével készül. – A zenés műfajt még tanulom, mert két-három évvel ezelőttig nem nagyon énekeltem. Ez borzasztó nagy feladat és Lilla nagyon komoly mérce, akihez fel kell nőni. Emellett a legjobb váltó, akit ember kívánhat, rengeteget segített énektechnikában és színészileg is. Május óta énektanárhoz járok ezekkel a dalokkal.

A kottákat nagyon korán megkaptam, és immár öt hónapja folymatosan dolgozom a technikámon. Most már azt mondhatom, hogy biztosan hozok egy színvonalat.

Ez nagy bizalom a vezetőség felől akik feszegetik a határaimat, amit nagyon szeretek – nyilatkozta a művésznő, aki szerint Baradlayné döntésének és sorsának üzenete az, hogy ne féljünk meghozni a saját döntéseinket, ha azokat a szeretet vezérli.