Filákovity Ildikó elnök beszédében megemlítette, hogy a tánccsoport első elnöke a legendás Csilics Sándor volt, akinek az örökségét továbbépítve dolgozik azóta is a civil szervezet. –A cél továbbra is ápolni a horvát nemzetiség kultúráját, de elsődleges feladatunknak tekintjük a bajai és Baja környéki bunyevác táncok, énekek, szokások megőrzését, felelevenítését is, valaminthűen kívánjuk őrizni a meglévő népviseleteket, melyeket a fellépések alkalmával a nézők is megcsodálhatnak – fogalmazott Filákovity Ildikó.

A Bunjevačka „zlatna grana“ egyesületnek számtalan szereplése volt már, nem csak belföldön, de határainkon kívül is. A csoport tagjai büszkék rá, hogy 2012 októberében megkapták a Bács-Kiskun Megye Nemzeti Kisebbségeiért díjat, 2020 decemberében pedig a Baja Város Nemzetiségeiért kitüntető díjat.

– Kultúránk egyik fontos jellemzője az, hogy ereje az egységben rejlik, egymás támogatásában. Mi, akik itt, a Bácskában élünk, különösen jól érzékeljük ezt – mondta köszöntőjében Zsigó Róbert. Hozzátette, hogy az alföldi nép kultúráját nem lehet és nem lehetett soha egyetlen fő irányba sodorni. Úgy éltünk egymás mellett, hogy az egészhez mindenki hozzátette a saját képességeit és tehetségét. Így változott hazánk ezen része az emberöltők alatt, melyhez hozzátettek a német, a szerb és a horvát nemzetiségű honfitársaink is.

Zsigó Róbert kiemelte: bárhogy is alakult a történelem, mi mindig arra törekedtünk, hogy segítsünk a másiknak. Nincs ez másképp ma sem. A problémáink közösek és az örömeinkben is osztozunk. Ez is rendkívül fontos, hogy megőrizzük a magunk és a jövő számára azt az egyedülálló csodát, ami a „Kincses Bácska” sajátja. – Ehhez az értékteremtő munkához járul hozzá a Bunjevačka „zlatna grana“ kulturális egyesület már fél évszázada.

Célkitűzésük az, hogy a nemzetiségük kultúrája élő maradhasson, a hagyományokról ne csak a könyvek tanúskodjanak, hanem a mindennapi élet gyakorlatai is.

Az egyesületnek hála gyermekeink és unokáink is megismerhetik a horvát nemzetiségű táncok énekek sokszínűségét –hangsúlyozta. Végül megköszönte az egyesület munkáját, a fél évszázados tevékenységüket.