Protokoll eseményekkel, például szakmai konferenciával és három testvértelepüléssel (Kúla, Székelykeresztúr, Polyarnye Zori) aláírt szerződésekkel, valamint amatőr főzőversennyel, gyermek- és folklórprogramokkal zajlott le az idei fesztivál, ami évek óta először jelentkezhetett korlátozások nélküli programmal. Az események már csütörtökön elkezdődtek, a Seholsincs virágok világa – Lakodalomtól pamudáig című, a kalocsai régióban élő folklórt és hagyományőrzőket bemutató dokumentumfilm premierjével. Pénteken az Agrár Hungarikum Kerekasztal konferencián agrárvállalkozók és szakpolitikusok tárgyalták meg a fűszerpaprika-termesztés, illetve a mezőgazdaság kilátásait, majd sorra vették a vidékfejlesztési támogatási lehetőségeket és az ország élelmezési helyzetét – a háború és az energiaválság tükrében.

Balról: Damjan Miljanić, Kúla polgármestere, Valka Károly kúlai alpolgármester és dr. Filvig Géza kalocsai polgármester a testvértelepülési együttműködést megerősítő szerződés aláírásán.

Fotós: Gábor János

Ugyanezen a napon, délután nyitották meg a rendezvényt, az események fő helyszínén, az Érsekkertben, ahol egy nagy fesztiválszínpadot is emeltek, hiszen estére több ezer látogatót vártak, DJ Dominique, majd a Kowalsky meg a Vega koncertjére. Utóbbi rendkívül magas színvonalú, a legnagyobb zenei fesztiválokra szánt showelemekkel gazdagított koncertet adott. A hazai könnyűzene élvonalából érkezett csapat a tőle megszokott hatalmas szívvel játszotta végig a neki jutó másfél órát, és azzal köszönt el a hálás közönségtől, hogy mihamarabb találkozzanak újra, akár a jövő februári 20 éves jubileumi nagykoncerten, a Papp László Budapest Sportarénában.

A Kowalsky meg a Vega nagyfesztiválokon látható show-val érkezett a kalocsai fesztiválra.

Fotós: Gábor János

– Szombaton a szokásostól valamelyest eltérő módon zajlott a gasztronómiai forgatag, hiszen a szervezési idő rövidsége miatt idén még nélkülözni kellett az ország vendéglátósinak krémjét, így egyfajta barátságos mérkőzést vívhattak a főzőcsapatok. A megmérettetésen több tucat amatőr és maroknyi profi alakulat állta körül a bográcsokat, hogy összesen 32 menüt készítsenek – tudtuk meg Kelemen Endre Venesz-díjas mesterszakácstól, a zsűri elnökétől.

– Nagyrészt persze pörköltekkel jelentkeztek: vadhúsból, pacalból, sertésből, nyúlból főztek, viszont az egyik testvértelepülés, Kúla például kiváló halászlevet készített, míg egy szintén onnan érkezett ifjúsági csapat rendkívül finom körömpörkölttel lepett meg bennünket – mondott csak néhány példát Kelemen Endre. A séf hangsúlyozta: az egyébként ismerős ételeket kreatív módszerekkel, például hozzáadott zöldségekkel, szokatlanabb fűszerezéssel dobták fel. Megemlítette továbbá, hogy napjaink egészségvigyázó trendjeinek megfelelve már egészen kevés zsírral készültek el a magyar konyha műremekei. A megkötés csupán annyi volt, hogy kalocsai fűszerpaprika-őrleményt kellett felhasználni, de a győztes csapat tovább ment: kacsasültet is felszolgált – a libamájjal bolondított marhapofa pörkölt mellé.

A Paprikás Ételek Baráti Főzőversenyén 12 bronzdiploma, tíz ezüstdiploma és tíz aranyoklevél született.

Kiemelt bronzérmet nyert a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum, míg a második helyen Benke Csaba és Fia, az elsőn pedig a Kalocsa Jövőjéért Egyesület végzett. Az abszolút győztes a zsűri szakmai fődíját elnyerő Bugaci Pásztor Konyha csapata lett.

A fesztivál fő napjának számító szombaton egy különleges divatbemutatóra is sort kerítettek a szervezők: a kalocsai népi motívumokat alkalmi ruházatokra álmodó Hrivnák Tünde BY ME Spicy kollekciójának legújabb darabjait nem csak modellek, hanem helyi néptáncosok közreműködésével mutatták be. Estére a Don't Stop the Queen együttest, majd az EDDA Műveket várták a nagyszínpadra, és a hazai rocklegendák Kalocsán sem okoztak csalódást a többezres közönségnek: Pataky Attila hatalmas energiával, míg Alap István gitáros és Gömöry Zsolt billentyűs szédületes improvizációkkal fokozták a hangulatot. Az éjszakát a saját városában most már ritkán látható, épp' ezért hatalmas lelkesedéssel fellépő Roberto Rios zárta: a fesztiváljáró kalocsai lemezlovast nagy tömeg fogadta hazai pályán.