A hagyományőrzőknek lesz feladatuk a rendezvény fő napján, szombaton is – tette hozzá a vezető –, hiszen ekkor kerül sor Hrivnák Tünde ruhatervező új, BY ME Spicy kollekciójának divatbemutatójára. Ez a kalocsai kézművesek hímzéseivel dekorált, exkluzív alkalmi ruhasorozat sajátos produkció formájában kerül kifutóra: a paprikafesztiválon nemcsak modellek vonultatják fel, hanem hagyományőrzők is.

Kovácsné Sztakó Éva elárulta, hogy valóban újragondolt kollekciót láthat majd a közönség, hiszen a javaslatára Hrivnák Tünde korai cifra motívumokat viselő darabokat ugyancsak készített az eddig megismert fehér, cifra és úgynevezett szomorú kalocsai mellé. Az új ruhákat modern zenei aláfestéssel mutatják be a márka manökenjei, viszont az eseményt körbeölelő néptáncos műsort helyi hagyományőrzők prezentálják, de egy kis csavarral. Az egyesületvezetőtől megtudtuk: az alkalomra készült egy autentikus kalocsai népdalokra épülő modern zenei darab, ami teljesen más ritmikával állítja színpadra a Nemes Szilvia által készített koreográfiát.

Csíplek Kalocsa!

A divatbemutató a szeptember 10-én, délután háromkor kezdődő népművészeti gálaműsor záróakkordja lesz, az Érsekkert szabadtéri színpadán. A XXXI. Csíplek Kalocsa! Paprika- és Gasztrofesztivál szeptember 9–11. között kerül megrendezésre, agrárszakmai eseményekkel, zenés-táncos produkciókkal, főzőversennyel, népművészeti és gyermekprogramokkal, valamint többek között a Kowalsky meg a Vega és az EDDA Művek koncertjeivel. A belépés minden eseményre ingyenes, részletes műsorfüzet a fesztivál Facebook-eseményében.